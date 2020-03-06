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Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Первый выявленный носитель коронавируса 2019-nCoV в Москве выздоровел. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщается на Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

«Уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — заявила Ракова.

Она отметила, что в ближайшее время пациент будет выписан из больницы.

О положительном результате теста на коронавирус у россиянина, вернувшегося из Италии, стало известно в понедельник. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, мужчина заразился 21 февраля во время отдыха в Италии. В больницу он обратился самостоятельно 27 февраля с симптомами ОРВИ. После этого его перевели в инфекционное отделение. Власти не назвали имя заразившегося, однако СМИ и Telegram-каналы сообщили, что речь идет о Давиде Берове.

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Как писала газета The Moscow Times, в четверг, 5 марта, Беров получил результаты диагностики, которые показали отсутствие у него вируса. По его словам, врачи должны были сделать еще два теста, чтобы точно подтвердить факт выздоровления.

Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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