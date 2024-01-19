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Военная операция на Украине ,  
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В Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте после жалоб

Министерство спорта: концерт Орбакайте в Улан-Удэ отменили из-за мнения граждан
Сюжет
Военная операция на Украине
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был пройти в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ, отменили после жалоб граждан и общественных организаций, сообщило министерство спорта и молодежной политики Бурятии.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена <...>, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — говорится в сообщении ведомства.

Концерт Орбакайте под названием «На бис!» должен был состояться 13 марта.

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В начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения музыкального мероприятия в Улан-Удэ.

В заявлении организации говорится, что Орбакайте имеет гражданство США — государства, которое «сейчас выступает против России и развязывает конфликты». Также певицу обвинили в том, что она ездит в Россию «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на Украине. Такие люди, по мнению «Боевого братства», «не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение».

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова, работающего в США. В начале декабря 2023 года Орбакайте поучаствовала в концерте «Песня года», который прошел в Москве.

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Теги
Улан-Удэ Кристина Орбакайте отмена концертов США Бурятия
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