В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте
Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен пройти 12 марта в Иркутске, отменен, пишет «Коммерсантъ Сибирь» со ссылкой на «Сибкассу». Орбакайте должна была выступить во Дворце спорта «Труд».
Выступление певицы в Красноярске, запланированное на 7 марта в концертном зале «Гранд Хол Сибирь», также не состоится, сообщили изданию в билетном агентстве «Красбилет».
«Организаторы нам сообщили, что концерт отменили, дальше все подробности к организаторам, бронь мы с площадки сняли», — сообщили РБК в «Гранд Холл Сибирь».
РБК направил запрос в ДС «Труд», обратился за комментарием в Красконцерт и к PR-директору Кристины Орбакайте
В телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в комментариях ранее появились жалобы на концерт Орбакайте. В обращениях, в частности, упомянуто, что у певицы есть гражданство США.
В январе общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта Орбакайте в Улан-Удэ. Тогда общественники также заявили, что артистка имеет гражданство США. Ее обвинили в том, что она ездит в Россию «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу конфликта на Украине. Концерт, который планировался на 13 марта, в итоге был отменен.
«Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, «Песня года», насколько я помню, «Голубой огонек» на «Первом канале». <...> Если артист присутствует в их программах, значит, это необходимо людям. Я не понимаю, в чем причина [отмены концертов]», — рассказал РБК концертный директор певицы Александр Качан.
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова, работающего в США. В начале декабря 2023 года Орбакайте участвовала в концерте «Песня года», который прошел в Москве.
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