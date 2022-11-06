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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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Всех пострадавших при пожаре в Костроме выписали

Депздрав: медики отпустили домой всех пострадавших при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме
Всех пострадавших при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме выписали из больницы. У двоих были резаные раны, один отравился угарным газом, еще один получил ожоги лица и спины, у одной пострадавшей была острая стрессовая реакция
Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости
Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости

Всех пострадавших при пожаре в клубе «Полигон» выписали из больницы, сообщили РБК в департаменте здравоохранения Костромской области.

«Эти люди не нуждались в стационарном лечении. У них легкие травмы», — указали там.

Директор регионального депздрава Николай Гирин сообщил журналистам, что за медицинской помощью обращались пять человек с различными травмами, в том числе двое с порезами верхних конечностей и один с поверхностными ожогами лица и части спины первой степени. Последнему была предложена госпитализация, но он от нее отказался. Его ожоги составили менее 10% кожного покрова.

Кроме того, за помощью обращались еще пять человек, но им, по словам Гирина, «больше потребовалась психологическая помощь с реакцией на ситуацию».

По данным ТАСС, еще у одного пострадавшего диагностировали отравление продуктами горения, а у одной женщины была острая стрессовая реакция.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. По данным властей, открытое горение удалось ликвидировать к утру субботы. МЧС сообщило о 13 погибших. При возгорании обрушилась кровля здания.

Как заявили в прокуратуре, по одной из версий, причиной пожара стало использование пиротехники. ГТРК «Кострома» передавала, что перед этим в кафе произошла массовая драка и один из присутствующих, предположительно, выстрелил из сигнальной ракетницы.

Предполагаемый виновник пожара задержан. СК завел дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а также начал проверку по факту бездействия должностных лиц при проверках арендатора здания. Ведомство проверяет, было ли нарушено законодательство о пожарной безопасности: в прокуратуре заявили, что во время происшествия часть эвакуационных выходов была закрыта.

Кафе «Полигон» принадлежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Он пообещал помощь семьям погибших.

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