Прокуратура назвала возможной причиной пожара в Костроме пиротехнику

Прокуратура: пожар в костромском кафе мог начаться из-за пиротехники

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Пожар в кафе «Полигон» в Костроме мог возникнуть из-за применения пиротехники, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

«Рассматривается версия использования пиротехники», — сообщили в ведомстве. Как ранее указывал ТАСС, один из посетителей кафе выстрелил из охотничьей ракетницы, его объявили в розыск.

В результате пожара, по данным экстренных служб, которые приводят госагентства, погибли 13 человек, четверо пострадали. 250 посетителей были эвакуированы. Прокуратура сообщала о восьми погибших. В здании обрушилась кровля на площади 3,5 тыс. кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 2:37 5 ноября, говорится на сайте областной прокуратуры. Кафе располагается на ул. Никитская, 49а.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности в кафе. Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Она предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.