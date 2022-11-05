В Костромской области объявили 7 ноября днем траура по погибшим в пожаре в кафе «Полигон»

В Костромской области объявили траур по погибшим при пожаре в «Полигоне»

Жертвами пожара стали 13 человек. Предварительной причиной возгорания называют запуск ракетницы. Человека, который ее использовал, задержали

Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости

В Костромской области 7 ноября будет день траура по погибшим при пожаре в кафе «Полигон», сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Ситникова. По данным губернатора, жертвами трагедии стали 13 человек.

«На понедельник в Костромской области объявлен траур. Сейчас мы готовим решение областной администрации об оказании материальной помощи семьям погибших», — сообщил губернатор.

Ситников добавил, что родственникам погибших помогут с организацией похорон. По его словам, оперативные службы в ходе происшествия сработали быстро, но ликвидацию пожара «осложняла угроза обрушения кровли и сложная внутренняя планировка».

Пожар в кафе, которое принадлежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву, начался после 2:00 5 ноября. Открытое горение ликвидировали к 7:30, указывал губернатор.

ГТРК «Кострома» сообщала, что перед пожаром из кафе поступил сигнал о массовой драке. Во время нее один из посетителей выпустил ракетницу. Полиция задержала подозреваемого в этом действии. Костромское управление СК подтвердило, что, по предварительным данным, именно запуск пиротехники стал причиной возгорания.

После трагедии возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по этим статьям — от четырех до десяти лет лишения свободы.

Секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин заявил, что есть сообщения о возможном нарушении правил пожарной безопасности в кафе. Если в ходе проверок это будет подтверждено, наказание понесут все вплоть до собственника, то есть депутата Мирзоева, сказал Анохин.