ТАСС узнал о проверке 9 человек из-за убийства главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники полиции проверяют девять человек на причастность к убийству главы

Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в розыск объявили трех человек, которые, по предварительным данным, успели уехать из столицы. Следствие полагает, что преступление было спланировано и имеет характер заказного, добавил собеседник.

Источник уточнил, что напавший сделал контрольные выстрелы в головы своих жертв. Согласно основной версии, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Двойное убийство произошло на юго-западе Москвы вечером 2 ноября. Нападавшему удалось скрыться. Московское управление СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).