СК возбудил дело после убийства начальника центра «Э» по Ингушетии

СК возбудил дело после убийства начальника центра «Э» по Ингушетии

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, застреленного на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В ведомстве подтвердили, что Эльджаркиев и еще один мужчина скончались на месте происшествия от полученных ранений.

Эльджаркиева убили 2 ноября на улице Академика Анохина на западе Москвы. Неизвестный застрелил руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии и еще одного мужчину, после чего скрылся с места преступления. Как выяснилось позднее, второй убитый — брат Эльджаркиева.

По данным СМИ, в числе рассматриваемых версий убийства главы центра «Э» по Ингушетии — профессиональная деятельность и личные взаимоотношения Эльджаркиева.