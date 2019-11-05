Путину доложили об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что давать какие-либо оценки следствию «абсолютно неверно», так как прошло мало времени. «Дело резонансное, идет работа, нужно дождаться результатов. Безусловно, исполнители и заказчики, если таковые имеются, должны быть найдены», — сказал пресс-секретарь.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили на юго-западе Москвы вечером 2 ноября. Неизвестный выстрелил в братьев, когда те вышли из машины, и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На следующий день в Следственном комитете заявили о продвижениях в расследовании. По данным источника ТАСС, на причастность к убийству проверяют девять человек, троих объявили в розыск. Как сообщает агентство, основной является версия, связанная со служебной деятельностью Эльджаркиева.