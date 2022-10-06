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Столичный омбудсмен попросила Мосгорсуд проанализировать статью о фейках

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева попросила Мосгорсуд проанализировать применение ст. 207.3 УК. Ранее по поводу проверки статьи о фейках про армию к уполномоченному обращались правозащитники
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила обращение в Мосгорсуд с просьбой проверить «анализ применения» ст. 207.3 УК — о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил. Об этом РБК сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«К омбудсмену обратились муниципальные и региональные депутаты, а также адвокаты с такой просьбой. В соответствии с законом об уполномоченном омбудсмен направила обращения в те инстанции, которые правомочны решать эти вопросы», — рассказали РБК в пресс-службе уполномоченного.

РБК направил запрос в Московский городской суд.

В сентябре группа муниципальных депутатов и адвокатов обратилась к Татьяне Потяевой с просьбой добиться проверки статьи о «военных фейках» в Конституционном суде и направить в Мосгорсуд «анализ ст. 207.3 УК и существующей практики ее применения в Москве». Авторы письма указывали, что положения статьи 207.3 УК сформулированы «крайне неопределенно, что может привести к их широкому толкованию и решительному произволу при их применении».

«Есть серьезные основания полагать, что данная статья противоречит Конституции России. Очевидно, что Основной закон страны не предусматривает возможность для уголовного наказания за публичное выражение мнения и пацифистские высказывания», — цитировал «Коммерсантъ» текст обращения. Масштабы применения этой статьи, характер обвинений и суровость наказаний вызывают «серьезную тревогу», отмечали авторы письма.

Исходя из официальных сообщений СК и МВД, а также сообщений СМИ об избрании меры пресечения, в России возбуждено уже более 75 уголовных дел по статье о «военных фейках». Среди фигурантов по ст. 207.3 УК в Москве — Илья Яшин (внесен в реестр иноагентов), автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, адвокат Дмитрий Талантов и другие.

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Илье Яшину следствие предъявило окончательное обвинение. По его словам, в документе есть абзац о том, что он «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности России от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

В июле мундеп Красносельского района Алексей Горинов был приговорен Мещанским районным судом к семи годам тюремного заключения. По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов неправильно назвал российскую военную операцию, без ссылки на официальные источники сообщил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил. За нарушение по статье 207.3 УК россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти—десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
фейк уголовное дело омбудсмен дискредитация армии Татьяна Потяева
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