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Собчак сочла возможное дело за фейки о власти попыткой мести

Собчак заявила, что пока проходит свидетелем по делу о клевете, заведенному по заявлению Михалкова после интервью ее телеграм-канала с Манским о финансировании ММКФ
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала РБК информацию о том, что полиция просит следственный комитет завести против нее уголовное дело о фейках о государственной власти (ст. 207. 3 УК). Дело связано с интервью режиссера-документалиста Виталия Манского каналу «Осторожно: Собчак», где тот заявил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета.

«Пока у меня статус свидетеля. Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — сказала Собчак.

В своем телеграм-канале телеведущая написала, что расценивает возможное дело как «очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране».

ТАСС узнал о просьбе полиции завести на Собчак дело за фейки о власти
Политика
Ксения Собчак

По ее словам, на допросе по делу о клевете из-за интервью Манского ей задавали «странные вопросы».

«Например: «Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?» Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры», — рассказала Собчак.

О том, что полиция просит завести дело против Собчак за фейки о власти, ранее сообщил источник ТАСС. Просьба полиции связана с уголовным делом о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК), заведенном после интервью Манского. После выхода интервью Михалков написал заявление на режиссера и обвинил его в клевете. МВД объявило режиссера-документалиста, который живет в Риге, в розыск.

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Собчак допросили по этому делу в качестве свидетеля. По словам источника ТАСС, когда у журналистки спросили, «кто разместил и создал ложную информацию», она ответила, что сама готова ответить за публикацию интервью, поскольку у ресурса, на котором оно вышло, нет администратора, а у материала — редакторов или режиссеров.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Ксения Собчак фейк Никита Михалков Виталий Манский
Материалы по теме
ТАСС узнал о просьбе полиции завести на Собчак дело за фейки о власти
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