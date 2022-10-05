Кто получал Нобелевскую премию два раза или больше. Фотогалерея
Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной в мире, получившей Нобелевскую премию, и остается единственной женщиной, которая получила ее дважды. Свою первую Нобелевскую премию по физике (1903) она разделила с Антуаном Анри Беккерелем и своим мужем Пьером Кюри. Беккерель открыл радиоактивность, а после пара Кюри, исследуя вещества и минералы на радиоактивность, смогла извлечь два ранее неизвестных элемента — полоний и радий. После смерти мужа в 1906 году Склодовская-Кюри продолжила изучение свойств радиоактивных веществ, выделила радий в чистом виде и в 1911 году получила вторую Нобелевскую премию
Неоднократными лауреатами Нобелевской премии были не только исследователи, литераторы и активисты, но и организации. Международный комитет Красного Креста удостаивался премии трижды: во время Первой мировой войны в 1917 году, во время Второй мировой войны в 1944 году и к столетию основания организации в 1963 году «за продвижение принципов Женевской конвенции и сотрудничество».
Основатель Красного Креста Жан Анри Дюнан (на фото) стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1901 году, разделив ее с основателем первого французского общества мира Фредериком Пасси. Дюнан организовал благотворительную работу, основным принципом которой стало то, что всем раненым солдатам следует оказывать медицинскую помощь
Лайнус Полинг стал единственным человеком в мире, который удостоен двух неразделенных Нобелевских премий. В 1954 году он получил Нобелевскую премию по химии «за исследование природы химической связи и ее применение для выяснения структуры сложных веществ». Он одним из первых стал использовать квантовую механику для понимания и описания того, как атомы соединяются в молекулы. В 1951 году открыл структуру альфа-спирали, которая является базовым компонентом многих белков.
Второй раз Полинг был удостоен Нобелевской премии в 1962 году «за борьбу с гонкой ядерных вооружений между Востоком и Западом». Он призывал США, Советский Союз и Великобританию заключить договор о запрещении ядерных испытаний. Соответствующий договор вступил в силу 10 октября 1963 года, в этот же день Нобелевский комитет объявил, что Лайнус Полинг получил Премию мира, которая удерживалась с 1962 года. Годовая задержка между присуждением и вручением премии объясняется тем, что в процессе отбора Нобелевский комитет решил, что ни одна из номинаций года не соответствует критериям, изложенным в завещании Альфреда Нобеля, и зарезервировали ее до следующего года
На фото: верховный комиссар ООН по делам беженцев Пол Хартлинг (занимал пост в 1978–1985 годах) посещает лагерь беженцев в Селебе-Пикве
Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) является обладателем двух Нобелевских премий мира. Впервые организация была удостоена этой награды в 1954 году «за усилия по залечиванию ран войны путем предоставления помощи и защиты беженцам во всем мире». В первой половине 1950-х годов УВКБ ООН помогала беженцам добровольно репатриироваться в страну происхождения, эмигрировать или оформить постоянное проживание в странах, где они находились. В то время международная деятельность по оказанию помощи беженцам находилась под угрозой финансового кризиса, поэтому вручение награды стало призывом ко всем правительствам мира оказать финансовую поддержку.
Вторую Нобелевскую премию мира УВКБ ООН получило «за продвижение основных прав беженцев» в 1981 году, организация перевела призовые деньги в фонд помощи беженцам с ограниченными физическими возможностями
На фото: лауреаты Нобелевской премии Уильям Шокли (сидит), Джон Бардин (слева) и Уолтер Браттейн в Bell Telephone Laboratories, 1948 год
Джон Бардин — двукратный лауреат Нобелевской премии по физике. Обе награды он получил в составе групп ученых. Первую — в 1956 году «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Работа Бардина и его коллег привела к созданию полупроводникового усилителя — транзистора. Усиление электрических сигналов было важным для развития телефонии и радио. Вторую награду он получил в 1972 году за теорию сверхпроводимости, которую впоследствии назвали теорией БКШ, по первым буквам фамилий ученых (Бардин, Купер и Шриффер). Ее суть в том, что при охлаждении до чрезвычайно низких температур некоторые металлы проводят электрический ток без сопротивления
На фото: Фредерик Сэнгер в Кембриджской лаборатории, 1958 год
В 1940-е годы Фредерик Сэнгер изучал в Кембриджском университете инсулин, регулирующий содержание сахара в крови. Он смог определить аминокислотные последовательности в двух цепях молекулы инсулина и то, как эти цепи связаны друг с другом. В 1958 году он был впервые удостоен Нобелевской премии по химии за свою работу.
Второй раз он получил Нобелевскую премию в 1980 году в составе группы ученых. Половина премии была присуждена Полу Бергу за исследования рекомбинантной ДНК, а вторую половину разделили между собой Фредерик Сэнгер и Уолтер Гилберт. Им присудили премию за определение последовательностей оснований в нуклеиновых кислотах.
Сингер разработал метод, основанный на использовании химических аналогов четырех нуклеотидов (дидезоксинуклеотидов), которые включаются в цепь ДНК и останавливают ее рост на определенном нуклеотиде, создавая фрагменты разной длины. После разделения нитей ДНК электрофорезомг можно найти конкретный дидезоксинуклеотид, вызвавший остановку синтеза. Информация о последовательности ДНК помогает предсказать аминокислотную последовательность, закодированную геном, и обнаружить конкретную мутацию при генетической болезни
На фото: Барри Шарплесс в своем домашнем офисе в Ла-Хойя, Калифорния, 2001 год
В 2001 году Нобелевская премия по химии снова была разделена между тремя учеными. Уильям Ноулз и Редзи Ноери получили по 1/4 премии «за работу по хирально-катализируемым реакциям гидрирования», а Барри Шарплесс — половину «за работу по хирально-катализируемым реакциям окисления». Смысл работы Шарплесса был в том, чтобы использовать в окислительных реакциях катализаторы (вещества, облегчающие химические реакции, но не расходующиеся в них), которые приведут к образованию молекул с необходимыми химическими и биологическими свойствами.
В 2022 году Барри Шарплесс второй раз был удостоен Нобелевской премии по химии. Вместе с Кэролайн Бертоцци и Мортенем Мелдалу он получил награду за достижения в «клик-химии». Термин «клик-химия» описывает химические реакции, которые позволяют быстро и эффективно синтезировать заданные вещества путем соединения между собой относительно небольшого количества элементов. Результаты работы Шарплесса используются в фармацевтике