Кто получал Нобелевскую премию два раза или больше. Фотогалерея

Лайнус Карл Полинг

Лайнус Полинг стал единственным человеком в мире, который удостоен двух неразделенных Нобелевских премий. В 1954 году он получил Нобелевскую премию по химии «за исследование природы химической связи и ее применение для выяснения структуры сложных веществ». Он одним из первых стал использовать квантовую механику для понимания и описания того, как атомы соединяются в молекулы. В 1951 году открыл структуру альфа-спирали, которая является базовым компонентом многих белков.

Второй раз Полинг был удостоен Нобелевской премии в 1962 году «за борьбу с гонкой ядерных вооружений между Востоком и Западом». Он призывал США, Советский Союз и Великобританию заключить договор о запрещении ядерных испытаний. Соответствующий договор вступил в силу 10 октября 1963 года, в этот же день Нобелевский комитет объявил, что Лайнус Полинг получил Премию мира, которая удерживалась с 1962 года. Годовая задержка между присуждением и вручением премии объясняется тем, что в процессе отбора Нобелевский комитет решил, что ни одна из номинаций года не соответствует критериям, изложенным в завещании Альфреда Нобеля, и зарезервировали ее до следующего года