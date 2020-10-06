Глава ФАС раскрыл стоимость одной дозы вакцины от коронавируса

Она будет стоить не более 1 тыс. руб. При этом Игорь Артемьев отметил, что на начальном этапе цена может быть выше, но затем будет снижаться

Фото: Татьяна Воронцова / ТАСС

Стоимость одной дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. руб. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на заседании коллегии в Крыму, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — сказал Артемьев.

По его словам, пока что тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — отметил глава ФАС.

В России сейчас проходят испытания две вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный центром Гамалеи, «Спутник V» был одобрен Минздравом в августе, сейчас его тестируют на тысячах добровольцев. После окончания третьей фазы исследований вакцина поступит в гражданский оборот.