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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ФАС раскрыл стоимость одной дозы вакцины от коронавируса

Она будет стоить не более 1 тыс. руб. При этом Игорь Артемьев отметил, что на начальном этапе цена может быть выше, но затем будет снижаться
Фото:Татьяна Воронцова / ТАСС
Фото: Татьяна Воронцова / ТАСС

Стоимость одной дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. руб. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на заседании коллегии в Крыму, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — сказал Артемьев.

По его словам, пока что тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — отметил глава ФАС.

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В России сейчас проходят испытания две вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный центром Гамалеи, «Спутник V» был одобрен Минздравом в августе, сейчас его тестируют на тысячах добровольцев. После окончания третьей фазы исследований вакцина поступит в гражданский оборот.

Вакцина «ЭпидВакКорона» от новосибирского вирусологического центра «Вектор» сейчас завершила испытания второй фазы. Ее должны зарегистрировать в октябре, после чего в ноябре—декабре разработчики приступят к третьей фазе исследований.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

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Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут работников здравоохранения, сотрудников образовательных учреждений и полицейских. После этого инъекции сделают работникам транспорта и общепита.

Президент Владимир Путин рассказал, что многие люди из его окружения уже сделали себе прививку от коронавируса. По словам главы государства, речь идет о десятках людей — его родственники и работающие с ним сотрудники.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус ФАС Игорь Артемьев вакцина
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