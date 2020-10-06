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Отставки в Киргизии, просьба снять санкции с Украины. Главные новости РБК

В Киргизии отменили результаты выборов в парламент, ставшие причиной протестов, заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к рекорду, Медведчук попросил Путина снять санкции с Украины; главные новости — в обзоре РБК

Число случаев заражения в России почти побило рекорд

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.

  • Наибольшее число новых диагностированных заражений коронавирусом в России было зафиксировано 11 мая — 11 656 случаев.
  • В Москве зафиксированы «два негативных антирекорда» по коронавирусу: это более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных. В мэрии констатировали, что уже вышли к пиковым значениям середины весны по заболеваемости COVID-19.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Киргизии после протестов отменили итоги выборов

Поводом для недовольства и беспорядков в стране стали итоги парламентских выборов. После ночных акций протеста власти отменили их итоги.

  • В ночь с 5 на 6 октября митингующие потребовали отмены результатов, захватили несколько правительственных зданий и освободили из СИЗО бывшего президента Киригзии Алмазбека Атамбаева. Центризбирком решил удовлетворить требования протестующих и отменил итоги выборов.
  • В отставку также подали спикер парламента Дастан Джумабеков и глава правительства Кубатбек Боронов. На пост главы правительства назначили члена парламента Садыра Жапарова. Ранее протестующие добились освобождения Жарапова из колонии, где он отбывал наказание с 2017 года по обвинению в захвате заложника. Верховный суд его оправдал.
  • В результате беспорядков и столкновений с силами правопорядка ранения получили около 600 человек, один человек погиб. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что произошла попытка незаконного захвата власти, которая готовилась давно. По его словам, протестующие разделены на несколько групп, каждая из которых борется с другими за полномочия и должности. Жээнбеков назвал происходящее «беспределом» и предложил сесть за стол переговоров.
  • В Кремле заявили, что обеспокоены ситуацией в Киргизии, но надеются, что все действующие там политические силы «останутся в конституционном поле».
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Захват парламента и отмена итогов выборов в Кигризии. Фоторепортаж
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Путин подумает об отмене санкций против Украины

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в преддверии местных выборов на Украине встретился с президентом Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным.

  • Медведчук просил отменить российские санкции против ряда предприятий Украины. Путин ответил, что российские санкции принимались только в ответ и он не может просто так исключить Украину из перечня стран, которые ввели санкции против России.
  • Однако президент России отметил, что «все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических отношений» и предложил обсудить эти вопросы в правительстве. Мишустин, в свою очередь, пообещал обсудить предложение об отмене сакнций.
  • Украина несколько раз вводила санкции против России, ужесточала и расширяла их. В марте 2019 года при президенте Петре Порошенко они были расширены сразу на 294 юридических и 848 физических лиц из России. Ответные санкции России включали продуктовое эмбарго с 1 января 2016 года, санкции против физических лиц, компаний и запреты на поставки определенных групп товаров, которые принимались и расширялись в 2018 и 2019 годах. Последнее расширение санкций против Украины было в начале сентября 2020 года, когда под ограничения попали Петр Порошенко и солист группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдет в отставку

Он достиг предельного срока пребывания в этой должности, менять закон под него не планируется, рассказал источник РБК, близкий к МИД России, и подтвердил федеральный чиновник.

  • Анатолий Торкунов возглавляет МГИМО уже почти 30 лет, 26 августа ему исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности ректора.
  • Ректоры МГУ и СПбГУ — Виктор Садовничий и Николай Кропачев попали в отдельную категорию. В декабре 2019 года, когда истекал последний срок полномочий 80-летнего Садовничего, президент Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на пребывание ректоров МГУ и СПбГУ в должности. После этого он продлил полномочия Садовничего и Кропачева еще на пять лет.
  • Вносить поправки в законодательство, чтобы продлить полномочия Торкунова, не планируется, говорит федеральный чиновник. Он добавил, что после отставки Торкунов вряд ли покинет МГИМО, он может занять почетную должность президента вуза.
Автор
Владислав Гордеев
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