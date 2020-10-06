Отставки в Киргизии, просьба снять санкции с Украины. Главные новости РБК

В Киргизии отменили результаты выборов в парламент, ставшие причиной протестов, заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к рекорду, Медведчук попросил Путина снять санкции с Украины; главные новости — в обзоре РБК

Число случаев заражения в России почти побило рекорд

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.

Наибольшее число новых диагностированных заражений коронавирусом в России было зафиксировано 11 мая — 11 656 случаев.

В Москве зафиксированы «два негативных антирекорда» по коронавирусу: это более 4 тыс. новых заболевших и более 1 тыс. госпитализированных. В мэрии констатировали, что уже вышли к пиковым значениям середины весны по заболеваемости COVID-19.