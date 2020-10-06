Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Софья Ковалевская: первая в мире женщина-профессор Совместный проект, 08:01 Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины Бизнес, 08:00 Минтруд назвал неправомерной отправку работника на тесты за свой счет Общество, 07:40 Ректор МГИМО Торкунов уйдет в отставку Политика, 07:00 В Свердловской области загорелся ТЦ на площади 1 тыс. кв. м Общество, 06:48 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 06:48 Протестующие захватили мэрию Бишкека Политика, 06:38 При беспорядках в Бишкеке погиб человек и почти 600 пострадали Политика, 06:30 Государство сократит расходы на исследования и разработки Экономика, 06:00 Президент Киргизии допустил отмену итогов парламентских выборов Политика, 05:59 Трамп пообещал вскоре вернуться к участию в предвыборной гонке Политика, 05:54 Оппозиция Киргизии заявила о планах сформировать «народное правительство» Политика, 05:28 На Камчатке ученые выявили необычные изменения цвета и отложения в реке Общество, 05:25 В Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра Исакова Общество, 05:08
Политика ,  
0 

Ректор МГИМО Торкунов уйдет в отставку

Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО — он достиг предельного срока пребывания в этой должности, менять закон под него не планируется, рассказали источники РБК. После отставки Торкунов может стать президентом МГИМО
Анатолий Торкунов
Анатолий Торкунов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Анатолий Торкунов уйдет с поста ректора МГИМО, рассказал РБК источник, близкий к МИД России, и подтвердил федеральный чиновник. О том, что возможен уход Торкунова с должности ректора, которую он занимает почти 30 лет, слышали еще два собеседника, близких к МГИМО. 26 августа Анатолию Торкунову исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности ректора.

До весны этого года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, но учредитель вуза имел право продлить срок пребывания руководителя в должности еще на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания во главе вуза ограничивалось тремя сроками.

Путин наградил орденом ректора МГИМО
Общество
Анатолий Торкунов

В опубликованной на сайте Кремля справке Государственно-правового управления президента говорилось, что «в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами», срок пребывания в должности руководителей вузов и глав государственных или муниципальных научных организаций может быть продлен. Такими «отдельными случаями» ранее стали ректоры МГУ и СПбГУ — Виктор Садовничий и Николай Кропачев. В декабре 2019 года, когда истекал последний срок полномочий 80-летнего Садовничего, президент Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на пребывание ректоров МГУ и СПбГУ в должности. После этого он продлил полномочия Садовничего и Кропачева еще на пять лет.

Вносить поправки в законодательство, чтобы продлить полномочия Торкунова, не планируется, говорит федеральный чиновник. По достижении 70-летнего возраста ректор вуза может работать в качестве исполняющего обязанности. Ограничений по времени в данном случае нет, но очевидно, что долго занимать свой пост в статусе «и.о.» ни один ректор не будет, добавляет собеседник РБК.

«Ректор продолжает исполнять обязанности на основании приказа министра иностранных дел», — сказал РБК проректор МГИМО Артем Мальгин. Речь идет о приказе, подписанном Сергеем Лавровым 27 августа 2020 года, уточнили РБК в МИД России. О сроке, на который назначен Торкунов, в МИДе не сообщили.

МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге лучших вузов мира
Общество
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

После отставки Торкунов вряд ли покинет МГИМО, он может занять почетную должность президента вуза, поясняет федеральный чиновник. Концепция, при которой заслуженный руководитель занимает «почетную должность», может предполагать, что он займется «идеологической работой», а новый ректор будет осуществлять исполнительные и административные функции. «В таких случаях нужен переходный период, поскольку вуз ассоциируется с определенным человеком», — сказал собеседник РБК. В уставе МГИМО оговорена возможность введения должности президента: она может появиться по рекомендации наблюдательного совета с согласия учредителя и на основании решения ученого совета.

Анатолий Торкунов впервые был избран ректором МГИМО в 1992 году, с тех пор пять раз переизбирался. Он выпускник этого вуза, кореевед по специальности, учился на одном курсе с нынешним министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Несколько раз был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Лавров сообщил о поступлении в МГИМО по совету мамы
Общество

В августе этого года Путин подписал указ о награждении Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу». По словам Лаврова, Торкунов является отцом-основателем нынешней модели университета. В числе его достижений министр называл основание эндаумент-фонда (фонд развития МГИМО), налаживание взаимодействия с бизнес-сообществом, приобретение статуса автономной образовательной организации, создание двух филиалов — Одинцовского в 2015 году и Ташкентского в 2019 году, новых факультетов и институтов, введение совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами.

Авторы
Наталья Галимова, Полина Химшиашвили, Вячеслав Козлов
МГИМО Владимир Путин Сергей Лавров Анатолий Торкунов
Материалы по теме
Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ
Общество
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров до 70 лет
Общество
Путин наградил орденом ректора МГИМО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter