Ректор МГИМО Торкунов уйдет в отставку

Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО — он достиг предельного срока пребывания в этой должности, менять закон под него не планируется, рассказали источники РБК. После отставки Торкунов может стать президентом МГИМО

Анатолий Торкунов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Анатолий Торкунов уйдет с поста ректора МГИМО, рассказал РБК источник, близкий к МИД России, и подтвердил федеральный чиновник. О том, что возможен уход Торкунова с должности ректора, которую он занимает почти 30 лет, слышали еще два собеседника, близких к МГИМО. 26 августа Анатолию Торкунову исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности ректора.

До весны этого года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, но учредитель вуза имел право продлить срок пребывания руководителя в должности еще на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания во главе вуза ограничивалось тремя сроками.

В опубликованной на сайте Кремля справке Государственно-правового управления президента говорилось, что «в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами», срок пребывания в должности руководителей вузов и глав государственных или муниципальных научных организаций может быть продлен. Такими «отдельными случаями» ранее стали ректоры МГУ и СПбГУ — Виктор Садовничий и Николай Кропачев. В декабре 2019 года, когда истекал последний срок полномочий 80-летнего Садовничего, президент Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на пребывание ректоров МГУ и СПбГУ в должности. После этого он продлил полномочия Садовничего и Кропачева еще на пять лет.

Вносить поправки в законодательство, чтобы продлить полномочия Торкунова, не планируется, говорит федеральный чиновник. По достижении 70-летнего возраста ректор вуза может работать в качестве исполняющего обязанности. Ограничений по времени в данном случае нет, но очевидно, что долго занимать свой пост в статусе «и.о.» ни один ректор не будет, добавляет собеседник РБК.