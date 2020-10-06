Кремль ответил на вопрос о сжимающемся вокруг России кольце

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии, но надеются, что все действующие там политические силы «останутся в конституционном поле»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В мире действительно растет «конфликтный потенциал», однако говорить о том, что вокруг России сжимается некое кольцо, нельзя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию в Киргизии и других близких к России странах, передает корреспондент РБК.

«Ну то, что определенный конфликтный потенциал существует, — это действительно так. Никакое кольцо не сжимается», — заверил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии, но надеются, что все действующие там политические силы «останутся в конституционном поле».

Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, только четыре партии из 16 смогли преодолеть барьер в 7% голосов. В связи с этим сторонники проигравших партий вышли на митинг, который затем перерос в столкновения с правоохранителями и захват правительственных зданий.