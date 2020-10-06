Роспотребнадзор назвал категорию людей с врожденной защитой от COVID-19

Люди с определенными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на ученых.

По данным ведомства, мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для попадания в клетки дыхательных путей, «могут облегчить или затруднить проникновение вируса». «Таким образом, выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

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