Роспотребнадзор назвал группу с самым стойким иммунитетом к COVID-19

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Самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России обнаружен у детей до 13 лет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство подвело итоги первого этапа популяционного исследования иммунитета к заболеванию, в котором приняли участие более 71,8 тыс. человек в 26 регионах. Специалисты выяснили, что в 11 регионах России его уровень составил более 20%.

«Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство уточнило, что показатели для этих двух возрастных групп оказались в 1,3 — 2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

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