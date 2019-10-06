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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Второй подозреваемый в деле Трампа, новые данные об утечке в Сбербанке, смерть вице-спикера Совета Федерации, задержание депутата Госдумы в США — главные новости выходных в обзоре РБК

Второй осведомитель в деле Трампа

Адвокат Марк Заид рассказал, что существует второй осведомитель, который обладает важной информацией о взаимоотношениях Дональда Трампа и украинских властей, ставших основанием для начала процедуры импичмента.

  • О существовании второго свидетеля ранее сообщали американские СМИ. Они утверждали, что он является представителем спецслужб, однако больше никаких данных о личности осведомителя нет.
  • Свидетель уже дал показания. Помогут ли они отправить президента в отставку, не сообщается.

Задержание депутата Госдумы в США

Члена комитета по международным делам Ингу Юмашеву, которая летела на мероприятие «Диалог Форт-Росс», отвели на допрос к сотруднику ФСБ. Беседа заняла примерно час, после этого Юмашеву отпустили, сказал посол России в США Анатолий Антонов.

  • Какие вопросы ей задавали — неизвестно, объяснений со стороны властей США пока не было.
  • Спикер Думы Вячеслав Володин назвал произошедшее циничной провокацией, а МИД — и вовсе враждебной акцией. Российские дипломаты направили ноту протеста.

Сбербанк нашел подозреваемых в утечке данных клиентов

Службы, занимающиеся вопросами кибербезопасности, смогли найти объявление о продаже данных клиентов, рассказал глава банка Герман Греф. Из переписки с продавцом этой информации стало ясно, что утечку совершил сотрудник Сбербанка.

  • По словам Грефа, сначала под подозрением оказались 35 человек, но список удалось сократить сначала до четырех, потом до двух.
  • Их личности банк пока не раскрыл.

Следователи попросили арестовать экс-совладельца «Теремка»

Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с просьбой заочно арестовать бывшего совладельца сети «Теремок» Романа Фукса.

  • По имеющимся данным, бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при застройке одного из домов на Мытной улице.
  • В «Теремке» утверждают, что Фукс никогда не принимал участия в управлении сетью.

WP узнала о «раболепии» Трампа перед Путиным

Washington Post уверяет, что президент США слишком уж заискивающе вел себя перед главой российского государства во время их первого телефонного разговора в феврале 2017 года.

  • В ходе разговора Трамп затрагивал темы, по которым не имел четкой точки зрения. При этом он говорил: «О боже, мои люди не говорили мне, что вы хотели пообщаться со мной».
  • Трамп называл Путина «великим лидером» и извинялся, что не позвонил раньше.

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

В воскресенье на 62-м году умер заместитель спикера верхней палаты Евгений Бушмин.

  • Политик, представлявший в Совете Федерации Ростовскую область, в последнее время боролся с тяжелой болезнью.
  • Похороны Бушмина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Авторы: Андрей Гатинский, Артем Филипенок
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