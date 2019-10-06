Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Второй подозреваемый в деле Трампа, новые данные об утечке в Сбербанке, смерть вице-спикера Совета Федерации, задержание депутата Госдумы в США — главные новости выходных в обзоре РБК

Второй осведомитель в деле Трампа

Адвокат Марк Заид рассказал, что существует второй осведомитель, который обладает важной информацией о взаимоотношениях Дональда Трампа и украинских властей, ставших основанием для начала процедуры импичмента.

О существовании второго свидетеля ранее сообщали американские СМИ. Они утверждали, что он является представителем спецслужб, однако больше никаких данных о личности осведомителя нет.

Свидетель уже дал показания. Помогут ли они отправить президента в отставку, не сообщается.

Задержание депутата Госдумы в США

Члена комитета по международным делам Ингу Юмашеву, которая летела на мероприятие «Диалог Форт-Росс», отвели на допрос к сотруднику ФСБ. Беседа заняла примерно час, после этого Юмашеву отпустили, сказал посол России в США Анатолий Антонов.