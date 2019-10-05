Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка

Утечка произошла в начале октября. В банке утверждают, что она затронула 200 клиентов, а виновником оказался один из сотрудников организации

Герман Греф (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В число подозреваемых из-за утечки данных 200 клиентов Сбербанка изначально входили 35 человек. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, у банка есть две службы, которые занимаются кибербезопасностью банка, — внутренняя и дочернее предприятие Bi.Zone. Эти службы «отловили объявление» о продаже данных клиентов, а сотрудник банка стал переписываться с продавцом. Ему задали вопросы, из ответов стало ясно, «что это сотрудник банка и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя».

«Мы начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки», — рассказал Греф (цитата по «РИА Новости»). Таким образом удалось сначала определить 35 подозреваемых, потом круг сузился до четырех человек. К 02:00 ночи стало ясно, что подозреваемых осталось двое, на них «больше всего падало подозрение».

Об утечке стало известно в начале октября, газета «Коммерсантъ» писала, что в интернете появились объявления о продаже личных данных клиентов банка. Авторы объявлений утверждали, что якобы у них есть доступ к данным 60 млн карт.