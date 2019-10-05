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Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»
Речь идет о бизнесмене Романе Фуксе, в отношении которого возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере, утверждает близкий к следствию источник ТАСС. Обвинения якобы связаны с застройкой дома в Москве

Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.

«Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Романа Яковлевича Фукса 11 октября в 10:00 мск», — уточнила представитель суда.

По данным близкого к следствию источника ТАСС, Фуксу заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество в особо крупном размере) при застройке одного из домов на Мытной улице.

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ТАСС называет Фукса совладельцем сети «Теремок» (бренд, принадлежащий ООО «ТЕРЕМОК-РЕГИОН»), однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмен вышел из капитала компании в 2014 году, а 25% ООО «ТЕРЕМОК-РЕГИОН» принадлежит Ольге Фукс. Фукс, среди прочего, с 2010 по 2013 год был учредителем компании «ОЛТЭР».

«Мне ничего неизвестно об этом, я узнаю от вас», — сообщил РБК основатель сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров. По словам бизнесмена, полиция не обращалась к нему с вопросами о Романе Фуксе. «Кроме того, он уже не является совладельцем «Теремка», — уточнил Гончаров, но не стал комментировать, когда его партнер вышел из бизнеса.

Материал дополняется.

Авторы: Артём Губенко, Анна Левинская
Теги: бизнесмен, розыск, арест
РБК
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