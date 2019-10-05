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WP узнала о «раболепии» Трампа перед Путиным во время первого разговора

Менее чем через две недели после инаугурации, 28 января 2017 года, президент Дональд Трамп провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным и общался с российским коллегой «раболепно» и «заискивающе». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на 12 бывших и нынешних американских чиновников, которые рассказали газете детали телефонных переговоров Трампа.

По их информации, во время этого разговора президент США также касался различных тем, по которым не имел четкой точки зрения, в то время как Путин придерживался формальных тезисов.

«Он [Трамп] говорил что-то вроде «О боже, мои люди не говорил мне, что вы хотели пообщаться со мной», — утверждает один из собеседников WP.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, разговоры, Владимир Путин
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