В МИД России возмутились задержанием депутата Госдумы в США

В Министерстве иностранных дел назвали враждебной акцией против России задержание и допрос агентами ФБР в Нью-Йорке депутата Государственной думы Инги Юмашевой. «В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Там также отметили, что задержание Юмашевой, которая направлялась на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс», свидетельствует либо о нежелании властей стремиться к нормализации диалога с Москвой, либо о их неспособности контролировать собственные спецслужбы. «Такая политика недальновидна и опасна», — заявили в МИД.

Юмашева после часового допроса в аэропорту Нью-Йорка была отпущена и добралась в итоге до Сан-Франциско, где пройдет международная конференция. Российское посольство ранее выразило протест в связи с ее задержанием, спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал случившееся как «наглую провокацию».

Инга Юмашева с 19 лет работала ведущей на ГТРК Башкортостан, а затем и на телеканале «Россия 1». В 2016 году она стала депутатом Госдумы по башкирскому региональному партийному списку «Единой России».