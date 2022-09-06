Гинцбург предупредил о двукратном росте смертности от COVID-19 в России

Гинцбург: смертность от коронавируса в ближайшее время может вырасти в два раза

Число летальных исходов от коронавируса в России, как и число заражений, растет с июля, к сентябрю количество умерших превысило 90 человек в сутки. По словам Гинцбурга, в ближайшее время смертность может удвоиться

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», — сказал он.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась в январе. На пике, 11 февраля 2022 года, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения, однако затем показатель начал снижаться. На сегодняшний день в России от COVID-19 умерло 376 918 человек.

Число случаев заражения коронавирусом в России начало расти в середине июля и к началу сентября превысило 50 тыс. выявленных зараженных в день.

Роспотребнадзор объяснял подъем заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и посоветовал властям регионов, где недельный показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, рекомендовать жителям носить маски. К совету прислушались власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей и Хакасии. Обязательный характер эта мера носит в Республике Алтай, Бурятии и Еврейской автономной области.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в начале сентября спрогнозировал еще больший рост заболеваемости COVID-19, при этом отметил, что такая тенденция характерна для сентября, когда люди возвращаются в города. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не требуется, поскольку нынешняя ситуация «имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения».