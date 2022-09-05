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Попова заявила о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Также пик заболеваемости пройден в Петербурге и Московской области. В целом в России темпы распространения COVID-19 замедляются, а коллективный иммунитет сформировался на достаточно высоком уровне
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге пройден, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ, передает ТАСС.

За последние сутки в столице выявили 4425 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 239 человек, еще 33 умерли (данные оперативного штаба по состоянию на утро 4 сентября). В Петербурге за сутки выявили 3018 заболевших, госпитализированы 106 человек, умерли 17. В Подмосковье положительный тест на коронавиурс сдали 1774 человека, госпитализирован 121 человек, умерли 6.

По словам Поповой, в целом в стране наблюдается замедление темпов роста заражаемости. «Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения», — пояснила она (цитата по «РИА Новости»).

Каких-либо дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией вводить не требуется. «Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то скорее всего никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем», — отметила Попова (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

На сегодняшний день в России сформировался достаточно высокий коллективный иммунитет к коронавирусу, пояснила глава Роспотребнадзора. «Уже сегодняшняя история, достаточно успешное преодоление в течение пяти недель подъема [заболеваемости], вызванного новыми подвариантами «омикрона» показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий», — сказала Попова.

По данным оперативного штаба, коллективный иммунитет к COVID-19 в России сейчас составляет 7,4%. Полную вакцинацию прошли 89,4 млн человек.

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За последние сутки в России выявили 48 042 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 2239 человек (данные на утро 4 сентября). Также за сутки умерли 87 человек.

Последняя волна COVID-19 началась в середине июля, когда суточное число выявленных случаев выросло с 3-4 тыс. до 48-50 тыс. Этот показатель превышал предыдущие всплески заболеваемости, кроме самого мощного, который длился с середины января по середину марта этого года. Тогда максимальное число выявленных людей с COVID приблизилось к 204 тыс.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 сентября прогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России. На этом фоне гражданам стоит усилить соблюдение личных мер безопасности. Глава Минздрава пояснил, что такая тенденция типична для сентября, так как темпы заболеваемости традиционно растут в начале учебного года.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Анна Попова Роспотребнадзор Москва коронавирус COVID-19
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