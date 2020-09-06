В России за сутки заразились 5 195 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Pro, 11:26 «Айлендерс» Варламова впервые за 27 лет вышли в полуфинал Кубка Стэнли Спорт, 11:04 Как повысить рентабельность ресторана в текущих экономических реалиях Pro, 11:00 В новый год по новым правилам: дайджест образования № 22 Экономика образования, 11:00  В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом Политика, 10:55 Bitcoin за приглашенного друга: как работает альтернативный майнинг Крипто, 10:47 Захарова допустила «двойную игру» Германии в ситуации с Навальным Политика, 10:47 Россиянин Имадаев потерпел третье поражение подряд в UFC Спорт, 10:43 Приведшую к переносу запуска неисправность «Союза» устранили Технологии и медиа, 10:41 За сутки в России от COVID умер 61 человек Общество, 10:36 В России за сутки заразились 5 195 человек Общество, 10:35 Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи Общество, 10:11 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 10:06 Опрос Coleman: как пандемия повлияла на HR-процессы компаний Pro, 10:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки заразились 5 195 человек

С начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 1 025 000 жителей страны
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Коронавирусная инфекция за последние 24 часа подтвердилась у 5 195 россиян. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Новые случаи выявлены в 84 регионах.

У 1 156 человек болезнь протекает бессимптомно. Всего с начала эпидемии число заболевших достигло 1 025 505.

Лидером среди регионов остается Москва — суточный прирост в столице составил 620 пациентов. На втором месте — Санкт-Петербург (192 человека), на третьем — Подмосковье (167 человек).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября
Общество

Вылечилось от COVID-19 за сутки 2 823 пациента. Общее число выздоровевших в России превысило отметку 840 тыс. Больше всего выздоровевших в Москве (963), Воронежской (150) и Московской (125) областях.

5 сентября в России зафиксировали 5 205 новых заражений. Днем ранее их было 5 110. Таким образом, уже третьи сутки подряд после почти трехнедельного перерыва в стране регистрируют больше 5 тыс. новых инфицированных.

За сутки в России от COVID умер 61 человек
Общество
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Жертвами заболевания за последние 24 часа стал 61 человек. С начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 17 820 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что к утру 6 сентября в стране провели 38,4 млн тестов на коронавирус. 333 тыс. исследований сделали за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются почти 210 тыс. жителей.

Ранее 6 сентября американский Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что в мире побит суточный рекорд по числу новых заболевших — 304 626 заразившихся. Предыдущая максимальная цифра была зафиксирована 14 августа — тогда за 24 часа заразился 304 351 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Россия, эпидемия
Материалы по теме
За сутки в России от COVID умер 61 человек
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября
Общество
В России провели 38,4 млн тестов на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter