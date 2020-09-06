В России за сутки заразились 5 195 человек

С начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 1 025 000 жителей страны

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Коронавирусная инфекция за последние 24 часа подтвердилась у 5 195 россиян. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Новые случаи выявлены в 84 регионах.

У 1 156 человек болезнь протекает бессимптомно. Всего с начала эпидемии число заболевших достигло 1 025 505.

Лидером среди регионов остается Москва — суточный прирост в столице составил 620 пациентов. На втором месте — Санкт-Петербург (192 человека), на третьем — Подмосковье (167 человек).

Вылечилось от COVID-19 за сутки 2 823 пациента. Общее число выздоровевших в России превысило отметку 840 тыс. Больше всего выздоровевших в Москве (963), Воронежской (150) и Московской (125) областях.