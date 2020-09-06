За сутки в России от COVID умер 61 человек
За последние сутки число умерших от коронавирусной инфекции выросло на 61 человека, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности к утру 6 сентября жертвами эпидемии стали 17 820 россиян.
Статистика смертей на 6 сентября самая низкая с 17 августа, когда умерли 55 человек. Днем ранее оперативный штаб сообщал о 110 летальных исходах.
Самая высокая смертность от коронавирусной инфекции зафиксирована в следующих регионах:
- Москва — 4891 (плюс 13 за сутки);
- Санкт-Петербург — 2532 (плюс десять за сутки);
- Московская область — 1216 (плюс три за сутки);
- Дагестан — 507 (ноль за сутки);
- Красноярский край — 503 (плюс две за сутки).