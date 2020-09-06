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За сутки в России от COVID умер 61 человек

За последние 24 часа выявлено 5 195 заразившихся. С начала эпидемии в стране от коронавирусной инфекции умерли 17 820 человек
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки число умерших от коронавирусной инфекции выросло на 61 человека, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности к утру 6 сентября жертвами эпидемии стали 17 820 россиян.

Статистика смертей на 6 сентября самая низкая с 17 августа, когда умерли 55 человек. Днем ранее оперативный штаб сообщал о 110 летальных исходах.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября
Общество

Самая высокая смертность от коронавирусной инфекции зафиксирована в следующих регионах:

  • Москва — 4891 (плюс 13 за сутки);
  • Санкт-Петербург — 2532 (плюс десять за сутки);
  • Московская область — 1216 (плюс три за сутки);
  • Дагестан — 507 (ноль за сутки);
  • Красноярский край — 503 (плюс две за сутки).

5195 новых случаев заболевания было зафиксировано в 84 регионах страны. Больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего в России коронавирусная инфекция была выявлена у 1 025 505 человек.

Излечились 2 823 пациента. Общее число выздоровевших в России превысило отметку 840 тыс. человек.

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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, подсчитывающего число заболевших в режиме реального времени, Россия остается на четвертом месте по количеству зараженных.

На первом месте США с 6,24 млн заболевших, на втором — Бразилия (4,12 млн), на третьем — Индия (4,11 млн). Всего в мире на 11:00 мск 6 сентября 26,89 млн человек заразились коронавирусом. Жертвами инфекции стали 879,7 тыс. человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Россия, жертвы
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