За сутки в России от COVID умер 61 человек

За последние 24 часа выявлено 5 195 заразившихся. С начала эпидемии в стране от коронавирусной инфекции умерли 17 820 человек

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки число умерших от коронавирусной инфекции выросло на 61 человека, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности к утру 6 сентября жертвами эпидемии стали 17 820 россиян.

Статистика смертей на 6 сентября самая низкая с 17 августа, когда умерли 55 человек. Днем ранее оперативный штаб сообщал о 110 летальных исходах.

Самая высокая смертность от коронавирусной инфекции зафиксирована в следующих регионах: