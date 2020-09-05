В России за сутки выявили 5205 заразившихся COVID-19

Общее число инфицированных достигло 1 млн 20 тыс. Единственным регионом, где за день не подтвердили ни одного случая заражения, стал Ненецкий автономный округ

Фото: Павел Головкин / AP

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5205, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Новые случаи выявлены в 84 регионах, из них у 1249 человек (24%) нет клинических проявлений болезни.

Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 1 020 310.

В Москве за последние 24 часа зарегистрировали 671 положительный тест на коронавирус, это самый высокий среди регионов показатель. Всего в городе выявлено 265,7 тыс. случаев заболевания.

Второе место по общему числу заболевших занимает Московская область, где вирус выявили у 69 тыс. человек (плюс 168 за сутки), третье — Санкт-Петербург с 37,6 тыс. зараженными (плюс 196 за сутки).