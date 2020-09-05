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В России за сутки выявили 5205 заразившихся COVID-19

Общее число инфицированных достигло 1 млн 20 тыс. Единственным регионом, где за день не подтвердили ни одного случая заражения, стал Ненецкий автономный округ
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5205, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Новые случаи выявлены в 84 регионах, из них у 1249 человек (24%) нет клинических проявлений болезни.

Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 1 020 310.

В Москве за последние 24 часа зарегистрировали 671 положительный тест на коронавирус, это самый высокий среди регионов показатель. Всего в городе выявлено 265,7 тыс. случаев заболевания.

За сутки в России умерли 110 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Второе место по общему числу заболевших занимает Московская область, где вирус выявили у 69 тыс. человек (плюс 168 за сутки), третье — Санкт-Петербург с 37,6 тыс. зараженными (плюс 196 за сутки).

Более 100 случаев инфицирования в день также подтверждено в Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Волгоградской и Саратовской областях, а также в Ставропольском и Красноярском краях. Ни одного случая заражения не выявили в Ненецком автономном округе.

После заболевания COVID-19 в стране умерли 17 759 человек. За сутки это число выросло на 110.

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего в мире на 5 сентября зарегистрировано более 26,6 млн случаев заражения коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего инфицированных выявили в США — 6,2 млн. За ними идут Бразилия и Индия — в обеих странах подтверждено более 4 млн случаев. Россия по этому показателю занимает четвертое место.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, статистика
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