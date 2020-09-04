В России за сутки выявили больше 5 тыс. новых заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России было подтверждено 5110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Инфицированных выявили в 84 регионах страны. Более чем у 1,2 тыс новых пациентов заболевание протекает без симптомов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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