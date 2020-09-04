Пандемия коронавируса , 04 сен, 10:39
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В России за сутки выявили больше 5 тыс. новых заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в России было подтверждено 5110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Инфицированных выявили в 84 регионах страны. Более чем у 1,2 тыс новых пациентов заболевание протекает без симптомов.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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