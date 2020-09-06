В России провели 38,4 млн тестов на коронавирус

В России провели более 38,4 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



По словам представителя ведомства, за последние сутки в стране провели 333 тыс. лабораторных исследований.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 209 155 человек.

Накануне в России число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 5205. Так, в Москве за сутки зарегистрировали 671 положительный тест на коронавирус, что является самым высоким среди регионов показателем.

Кроме того, 5 сентября в стране общее число летальных исходов возросло на 110 — до 17 759 человек.