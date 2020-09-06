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Пандемия коронавируса ,  
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В России провели 38,4 млн тестов на коронавирус

В России провели более 38,4 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам представителя ведомства, за последние сутки в стране провели 333 тыс. лабораторных исследований.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 209 155 человек.

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек
Общество
Фото: Jon Nazca / Reuters

Накануне в России число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 5205. Так, в Москве за сутки зарегистрировали 671 положительный тест на коронавирус, что является самым высоким среди регионов показателем.

Кроме того, 5 сентября в стране общее число летальных исходов возросло на 110 — до 17 759 человек.

Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что в России нет второй волны коронавируса. По его словам, на данный момент в регионах страны еще идет первая.

Теги: Россия, тест, коронавирус, статистика
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