Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Врач оценила влияние смартфонов на память человека Общество, 05:08 В США вуз отстранил от работы притворявшуюся чернокожей преподавательницу Общество, 04:31 Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики Экономика, 04:10 За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек Общество, 04:00 Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020» Общество, 03:53 В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока — 2» Политика, 03:23 В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на 10 градусов в Москве Общество, 03:01 Экс-агент ФБР назвал Трампа угрозой для США из-за связей с Россией Политика, 02:43 Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 02:23 В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров Общество, 01:42 В Ленобласти грузовик сбил пешехода и опрокинулся Общество, 01:13 Тихановская заявила о готовности к общению с российскими властями Политика, 00:54 В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального Политика, 00:49 С экс-депутата Варшавского взыскали ₽8 млрд в пользу банка «Траст» Политика, 00:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек

В течение 24 часов в мире инфекцию выявили у 304,6 тыс. человек, что является абсолютным рекордом по данным Университета Джонса Хопкинса. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа
Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters

За последние сутки в мире коронавирус выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, что является рекордным количеством с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 диагностировали у 304 351 человека.

Всего в мире инфекцию обнаружили у 26 739 782 человек. Больше всего зараженный — 6,2 млн — приходится на США. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн по данным федерального оперативного штаба) и на пятом — Перу (676,8 тыс.).

После заражения вирусом в мире скончались 876 938 человек, из них 188,5 тыс. находились в США, 125,5 тыс. — в Бразилии, 69,5 тыс. — в Индии, 66,8 тыс. — в Мексике и 41,6 тыс. — в Великобритании. Россия в мировой статистике по количеству смертей находится на 12-м месте.

Открытие первого кинофестиваля времен пандемии. Фоторепортаж из Венеции
Фотогалерея 

Также за последние сутки в мире, по данным университета, скончались 5637 человек. По этому показателю рекорд был поставлен 14 августа, когда умерли 10 135 человек.

В августе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество может победить пандемию коронавируса менее чем за два года. Эти сроки будут более реальными, если страны проявят солидарность и объединятся, посчитал директор организации.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Он призвал государства по максимуму использовать имеющиеся инструменты для борьбы с распространением инфекции. Гебрейесус также выразил надежду на то, что таким инструментом станет вакцина.

При этом он отмечал, что само по себе изобретение вакцины не будет автоматически означать конец распространения вируса. «Даже если у нас появится вакцина, сама по себе она не приведет к завершению пандемии», — подчеркнул Гебрейсус. Он сказал, что людям следует изменить свою повседневную жизнь так, чтобы снизить риски заражения и учиться контролировать передачу инфекции с помощью уже доступных способов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Общество
Собянин назвал сроки последнего этапа испытаний вакцины от коронавируса
Общество
Путин назвал ключевой вопрос в борьбе с коронавирусом в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter