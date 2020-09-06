За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек

В течение 24 часов в мире инфекцию выявили у 304,6 тыс. человек, что является абсолютным рекордом по данным Университета Джонса Хопкинса. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа

Фото: Jon Nazca / Reuters

За последние сутки в мире коронавирус выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, что является рекордным количеством с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 диагностировали у 304 351 человека.

Всего в мире инфекцию обнаружили у 26 739 782 человек. Больше всего зараженный — 6,2 млн — приходится на США. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн по данным федерального оперативного штаба) и на пятом — Перу (676,8 тыс.).

После заражения вирусом в мире скончались 876 938 человек, из них 188,5 тыс. находились в США, 125,5 тыс. — в Бразилии, 69,5 тыс. — в Индии, 66,8 тыс. — в Мексике и 41,6 тыс. — в Великобритании. Россия в мировой статистике по количеству смертей находится на 12-м месте.