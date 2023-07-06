В Киргизии отменили концерт Лепса

Лепс должен был приехать в Киргизию по частному приглашению, отменить концерт потребовали активисты из-за его поддержки конфликта на Украине. Ранее по той же причине отменили выступление Лепса в Казахстане

Григорий Лепс (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Концерт российского певца Григория Лепса в городе Чолпон-Ата в Киргизии, который должен был пройти 2 августа, отменен, сообщает «АКИпресс» со ссылкой на организаторов.

Выступление должно было пройти в ресторане-пивоварне Blonder Pub, среди концертов в афише Лепса на его сайте оно не значилось. Как пишет портал 24.kg, артиста пригласили в частном порядке, но активисты обратились к организаторам с просьбой отменить выступление. В частности, политолог Алмаз Таджыбай заявил, что если власти страны придерживаются нейтралитета в отношении конфликта на Украине, то Лепс не должен зарабатывать в Киргизии деньги, которые потом пойдут на «награждение» за участие в боевых действиях.

В середине июня Лепс и певец Николай Басков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пообещали, что будут выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ. 3 июля Лепс рассказал, что перевел такую сумму бойцу с позывным Веном, поскольку он подбил немецкий танк Leopard в зоне спецоперации.

РБК обратился за комментарием к представителю Лепса.

В июне по аналогичной причине концерт Лепса отменили в городе Конаеве в Казахстане. Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая концертную площадку, «приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке». Как передавал портал Exclusive.kz, это произошло после обращения к местным властям активистов с просьбой не проводить концерт из-за поддержки певцом боевых действий на Украине.

Требуют отмены концерта Лепса и в Узбекистане — он запланирован на 23 октября в Ташкенте (на данный момент это единственный концерт певца за рубежом вплоть до конца ноября текущего года), передает портал Kun.uz. В Минкультуры страны отметили, что Узбекистан «не закрыл свои двери ни для одного артиста», искусство не будут ограничивать, так как оно не связано «с отношением некоторых стран друг к другу».