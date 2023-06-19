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В Казахстане отменили по требованиям жителей концерт Григория Лепса

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса после требований местных жителей
Концертная площадка разорвала договор с певцом. Местные жители потребовали от властей отменить гастроли Лепса из-за нежелания, чтобы артист, поддерживающий СВО на Украине, «зарабатывал деньги в Казахстане»
Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Концерт российского певца Григория Лепса в городе Конаеве в Казахстане отменен, сообщила компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая концертную площадку, в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Компания Makao Luxury Village Resort <...> приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», — говорится в заявлении.

Те, кто приобрел билеты, смогут вернуть их по месту приобретения. Лепс должен был выступить в Конаеве должен 8 июля. На сайте Григория Лепса пропал анонс концерта.

РБК обратился за комментарием к представителю певца.

Портал NewTimes.kz 17 июня сообщил, что к главам Алматинской области и Конаева обратились местные жители с требованием отменить концерт российского артиста. Активист Турар Кусаин, направивший официальное заявление властям, написал, что Григорий Лепс — «любимый певец президента России Владимира Путина» и что артист поддерживает действия России на Украине.

«Мы не позволим российским певцам, таким как Григорий Лепс, противостоять свободной Украине и зарабатывать деньги в Казахстане», — заявил Кусаин.

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Российские певцы, народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков 15 июня на ПМЭФ пообещали выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ. «Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество», — пояснил Лепс.

Музыкант ездил в Донбасс не только с гуманитарной помощью. Он неоднократно выступал с поддержкой спецоперации и политики российских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил инициативу музыкантов платить вознаграждения за подбитые танки Leopard и другую украинскую технику.

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Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Ольга Ваганова
Григорий Лепс отмена концертов Казахстан
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Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый танк ВСУ
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