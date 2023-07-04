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Лепс выплатил ₽1 млн бойцу за уничтоженный танк Leopard

Григорий Лепс выплатил бойцу обещанные ₽1 млн за уничтоженный танк Leopard

Певец и народный артист России Григорий Лепс выплатил 1 млн руб. бойцу с позывным Веном за подбитый в зоне спецоперации немецкий танк Leopard. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Артист показал видео с обращением человека, который называет себя военнослужащим спецподразделения российского Минобороны с позывным Веном.

«Получил 1 млн руб. от народного артиста России Григория Лепса за уничтоженный танк Leopard», — говорит он.

«Я ответил за свои слова», — написал Лепс в комментарии к видеоролику.

В середине июня Лепс и другой народный артист, певец Николай Басков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пообещали, что будут выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ. Как сообщал StarHit, с инициативой изначально выступил музыкальный продюсер, основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев, а Лепс, Басков и телеведущая Юлия Барановская поддержали его идею. В пресс-службе «Русской медиагруппы», которую основал Киселев, уточняли, что выплачивать будут от 700 тыс. до 1 млн руб.

В Кремле идею платить военным за подбитые танки Leopard и другую украинскую технику восприняли положительно.

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После начала военной операции на Украине российское Минобороны ввело множество мер поддержки для военнослужащих, включая выплаты за уничтоженную технику ВСУ. Так, за уничтожение самолета украинских сил положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб. Выплаты также «возможны» отдельным наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или выполнение других задач.

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Григорий Лепс выплаты танки танк Leopard
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Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый танк ВСУ
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