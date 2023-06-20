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В Казахстане из-за пожаров отменили концерт «Би-2»

Концерт «Би-2» в казахском Семее отменили из-за лесных пожаров
Концерт группы &laquo;Би-2&raquo;
Концерт группы «Би-2» (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

В казахстанском Семее (административный центр Абайской области на востоке страны) из-за лесных пожаров отменили запланированный концерт группы «Би-2». Об этом говорится на Instagram-странице комплекса «Арена», где должно было пройти мероприятие (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена», отменяется», — говорится в сообщении.

Накануне в городе Конаеве в Казахстане отменили концерт Григория Лепса. Артист должен был выступать 8 июля. Концерт отменили по требованию местных активистов. «Мы не позволим российским певцам, таким как Григорий Лепс, противостоять свободной Украине и зарабатывать деньги в Казахстане», — заявил Турар Кусаин.

Масштабные лесные пожары на территории заповедника «Семей орманы» продолжаются с 8 июня. Изначально площадь возгорания составляла менее 3 га, а потом резко возросла до 100 га. К 10 июня площадь пожара составляла уже 60 тыс. га.

На фоне масштабных пожаров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. При этом причина увольнения не называется.

Теги
Казахстан лесные пожары Би-2
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