На ПМЭФе концерт «Зверей» поменяли на «Чиж & Co» после критики

ПМЭФ ранее объявил, что хедлайнером концерта будет группа «Звери». После призывов запретить выступление артистов из-за антивоенной позиции организаторы заявили, что участниками мероприятия станут «Чиж & Co»

Фото: Евгений Стукалин / ТАСС

На бесплатном концерте во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на организаторов. 30 мая на странице ПМЭФа во «ВКонтакте» говорилось о другом участнике — хедлайнером должна была стать группа «Звери».

Концерт пройдет 16 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга при поддержке фонда «Росконгресс» и городского правительства. В комитете по культуре Петербурга сообщили «Фонтанке», что власти города не анонсировали выступление «Зверей» и договор с артистами не был заключен, поэтому «говорить именно о замене артистов на главном концерте ПМЭФа неправильно».

РБК обратился за комментарием к представителям группы «Звери», направил запрос в пресс-службу «Росконгресса» и администрации губернатора и правительства Санкт-Петербурга.

После того как в соцсетях форума появилось сообщение о предстоящем участии «Зверей» в концерте, депутат заксобрания Петербурга Константин Чебыкин призвал прокуратуру города запретить их выступление. В своем письме, которое привело издание «Абзац», парламентарий заявил, что это могут расценить «как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения». Группа после начала боевых действий на Украине выступила с антивоенной позицией.

Декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот также присоединился к призыву Чебыкина запретить концерт «Зверей».

В прошлом году в концерте в рамках ПМЭФа должна была участвовать группа «Би-2» (Минюст признал солиста Егора Бортника иноагентом), также высказывавшаяся против военных действий. В итоге вместо них выступал «Чайф». Музыканты из «Би-2», весь год сталкивавшиеся с отменой концертов в России, покинули страну, Бортник сообщил, что не планирует возвращаться.