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Трюдо заявил об обеспокоенности за находящегося в реанимации Верзилова
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Трюдо заявил об обеспокоенности за находящегося в реанимации Верзилова
Политика, 15:09
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Трюдо заявил об обеспокоенности за находящегося в реанимации Верзилова

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал информацию о госпитализации активиста арт-группы Pussy Riot Петра Верзилова, который помимо российского имеет канадское гражданство. Об этом сообщает CTV News.

«Это вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны русских в Великобритании в последние месяцы, поэтому мы, безусловно, относимся к этому очень серьезно», — заявил Трюдо.

По его словам, пока слишком рано делать какие-то выводы о произошедшем. Политик отметил, что канадские консулы пытаются оказать помощь Верзилову.

Петр Верзилов попал в реанимацию
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Петра Верзилова госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии вечером 12 сентября. Об этом сообщила его девушка Вероника Никульшина. Она рассказала, что Верзилов почувствовал себя плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции. Придя домой, Никульшина обнаружила его спящим. Тот проснулся и, по ее словам, сказал, что «начинает терять сознание», затем его состояние ухудшалось. Верзилов перестал разговаривать и «прямо ходить», затем у него начались судороги. Позднее его госпитализировали. На следующий день Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

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Петр Верзилов до 2009 года был участником арт-группы «Война», после этого он примкнул к Pussy Riot. Последняя акция группы прошла 15 июля во время финала чемпионата мира по футболу в России. Верзилов, Никульшина и две другие участницы арт-группы (Ольга Пахтусова и Ольга Карачева) выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей, а также оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.

Теги: Джастин Трюдо , Pussy Riot , реанимация
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