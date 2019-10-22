Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Габдулин был награжден за «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
Адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участника несанкционированной акции 27 июля Айдара Губайдулина, ранее говорил, что генерал-майор Рустам Габдулин возглавил следственную группу по делу о массовых беспорядках. Габдулин выступал на заседаниях суда по этому делу — так, он ходатайствовал 16 октября об аресте одного из фигурантов — Максима Мартинцова.
Габдулина в качестве руководителя следственного группы по делу о массовых беспорядках на акциях протеста в интервью «Медиазоне» также упоминал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.