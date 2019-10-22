Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве

Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве

Рустама Габдулина наградили за «заслуги в укреплении законности» и многолетнюю работу. В ФБК заявляли, что этот следователь также ведет дело об отмывании денег в отношении фонда Навального

Рустам Габдулин (справа) (Фото: Ольга Климова / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Габдулин был награжден за «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участника несанкционированной акции 27 июля Айдара Губайдулина, ранее говорил, что генерал-майор Рустам Габдулин возглавил следственную группу по делу о массовых беспорядках. Габдулин выступал на заседаниях суда по этому делу — так, он ходатайствовал 16 октября об аресте одного из фигурантов — Максима Мартинцова.

Габдулина в качестве руководителя следственного группы по делу о массовых беспорядках на акциях протеста в интервью «Медиазоне» также упоминал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.