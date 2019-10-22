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«Дело 27 июля» ,  
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Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Рустама Габдулина наградили за «заслуги в укреплении законности» и многолетнюю работу. В ФБК заявляли, что этот следователь также ведет дело об отмывании денег в отношении фонда Навального
Рустам Габдулин (справа) (Фото: Ольга Климова / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Габдулин был награжден за «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участника несанкционированной акции 27 июля Айдара Губайдулина, ранее говорил, что генерал-майор Рустам Габдулин возглавил следственную группу по делу о массовых беспорядках. Габдулин выступал на заседаниях суда по этому делу — так, он ходатайствовал 16 октября об аресте одного из фигурантов — Максима Мартинцова.

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Габдулина в качестве руководителя следственного группы по делу о массовых беспорядках на акциях протеста в интервью «Медиазоне» также упоминал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Рустам Габдулин также руководит следственной группой в составе 112 человек по делу об отмывании денег в отношении основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Такое постановление замглавы СК ранее опубликовал в своем Telegram менеджер проектов ФБК и соратник Навального Леонид Волков. Формирование группы в документе объяснялось «особой сложностью» дела из-за проведения большого числа следственных действий, в том числе в различных регионах страны.

27 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ходе акции были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК) и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских (ст. 318 УК). Позднее они были объединены в одно производство. Пять из 15 фигурантов «дела 27 июля» уже осудили на сроки от двух до четырех лет по статье о применении насилия к представителю власти.

До этого Рустам Габдулин возглавлял следственную группу по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, ФБК
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