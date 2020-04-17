Участника Pussy Riot в полицейской форме задержали в центре Москвы

Пётр Верзилов (Фото: МВД РФ)

Участника Pussy Riot Петра Верзилова в полицейской форме задержали в Хохловском переулке в Москве, сообщила РБК другая активистка Вероника Никульшина. По ее словам, это произошло 14 апреля. На Верзилова составили два протокола — за незаконное ношение форменной одежды и нарушение режима самоизоляции.

Никульшина уточнила, что присутствовала при задержании, но ее саму не задержали, так как она была не в форме.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские задержали в Хохловском переулке 32-летнего местного жителя в полицейской форме. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина носил форменную одежду незаконно, а также находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания. На него были составлены протоколы по ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) и 3.18.1 КоАП РФ (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы).

В феврале была другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова была задержана в художественной студии, где проходила фотосессия.