В суде огласили переписку историка Соколова с убитой им аспиранткой
В Санкт-Петербургском городском суде, где прошло выездное заседание Октябрьского районного суда, огласили переписку между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и доцентом этого вуза Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве девушки. Видеотрансляция заседания велась на универсальной платформе для судов и участников судопроизводства.
В рамках следствия была изучена информация с телефонов и ноутбуков доцента, на которых содержалась переписка между ним и Ещенко. В частности, в суде изучили СМС-сообщения, а также видео с участием жертвы, снятое незадолго до убийства.
Из переписки следует, что между историком и аспиранткой были напряженные отношения. Ещенко ревновала Соколова, а также обвиняла его в том, что он не разговаривает с ней при жене. Также девушка оскорбляла адресата и его детей и желала Соколову смерти, называя его вруном и предателем.
Сторона потерпевшей выступала против оглашения переписки. «В материалах делах отсутствует детализация звонков Соколова, а детализация звонков Ещенко и ее брата — присутствует. <...> То есть у нас имеется переписка, в которой легко можно было что-то удалить или вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта и факт резких высказываний Анастасии в адрес Соколова. <...> Но с учетом отсутствия детализации по двум номерам <...> потерпевшие согласия на публикование данной информации в открытом судебном заседании не дают», — заявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.