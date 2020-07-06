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В суде огласили переписку историка Соколова с убитой им аспиранткой

В переписке девушка оскорбляла Соколова и его детей и заявляла, что ненавидит мужчину. Но адвокат потерпевшей стороны указала, что из переписки могла быть удалена часть информации и вообще она могла быть вырвана из контекста
Олег Соколов в Санкт-Петербургском городском суде
Олег Соколов в Санкт-Петербургском городском суде (Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС)

В Санкт-Петербургском городском суде, где прошло выездное заседание Октябрьского районного суда, огласили переписку между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и доцентом этого вуза Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве девушки. Видеотрансляция заседания велась на универсальной платформе для судов и участников судопроизводства.

В рамках следствия была изучена информация с телефонов и ноутбуков доцента, на которых содержалась переписка между ним и Ещенко. В частности, в суде изучили СМС-сообщения, а также видео с участием жертвы, снятое незадолго до убийства.

Из переписки следует, что между историком и аспиранткой были напряженные отношения. Ещенко ревновала Соколова, а также обвиняла его в том, что он не разговаривает с ней при жене. Также девушка оскорбляла адресата и его детей и желала Соколову смерти, называя его вруном и предателем.

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Олег Соколов

Сторона потерпевшей выступала против оглашения переписки. «В материалах делах отсутствует детализация звонков Соколова, а детализация звонков Ещенко и ее брата — присутствует. <...> То есть у нас имеется переписка, в которой легко можно было что-то удалить или вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта и факт резких высказываний Анастасии в адрес Соколова. <...> Но с учетом отсутствия детализации по двум номерам <...> потерпевшие согласия на публикование данной информации в открытом судебном заседании не дают», — заявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Соколова задержали в Санкт-Петербурге 9 ноября на набережной Мойки при попытке утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. В его квартире были найдены другие части тела убитой. Позднее Соколов оформил явку с повинной и признался, что убил аспирантку Ещенко, с которой был в близких отношениях. По данным следствия, он застрелил девушку из обреза.

В марте Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Соколова по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). Суд продлил его арест до 23 сентября.

В середине июня Telegram-канал Baza опубликовал протокол допроса Соколова, когда тот рассказал об истории знакомства с Ещенко, о жизни с ней и об убийстве. Он сообщил, что повод для конфликтов у них был только один — дети Соколова: Ещенко не приняла их и не хотела, чтобы они бывали в доме. В ночь убийства между доцентом и аспиранткой произошел скандал, она якобы набросилась на Соколова с ножом, сообщил мужчина. Подозреваемый утверждает, что обстоятельства самого убийства Ещенко помнит плохо.

Автор: Виктория Полякова
Теги: убийство, Санкт-Петербург, переписка
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