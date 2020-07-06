В суде огласили переписку историка Соколова с убитой им аспиранткой

В переписке девушка оскорбляла Соколова и его детей и заявляла, что ненавидит мужчину. Но адвокат потерпевшей стороны указала, что из переписки могла быть удалена часть информации и вообще она могла быть вырвана из контекста

Олег Соколов в Санкт-Петербургском городском суде (Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС)

В Санкт-Петербургском городском суде, где прошло выездное заседание Октябрьского районного суда, огласили переписку между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и доцентом этого вуза Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве девушки. Видеотрансляция заседания велась на универсальной платформе для судов и участников судопроизводства.

В рамках следствия была изучена информация с телефонов и ноутбуков доцента, на которых содержалась переписка между ним и Ещенко. В частности, в суде изучили СМС-сообщения, а также видео с участием жертвы, снятое незадолго до убийства.

Из переписки следует, что между историком и аспиранткой были напряженные отношения. Ещенко ревновала Соколова, а также обвиняла его в том, что он не разговаривает с ней при жене. Также девушка оскорбляла адресата и его детей и желала Соколову смерти, называя его вруном и предателем.

Сторона потерпевшей выступала против оглашения переписки. «В материалах делах отсутствует детализация звонков Соколова, а детализация звонков Ещенко и ее брата — присутствует. <...> То есть у нас имеется переписка, в которой легко можно было что-то удалить или вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта и факт резких высказываний Анастасии в адрес Соколова. <...> Но с учетом отсутствия детализации по двум номерам <...> потерпевшие согласия на публикование данной информации в открытом судебном заседании не дают», — заявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.