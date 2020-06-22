Родные убитой аспирантки отказались от компенсации от историка Соколова

Олег Соколов (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Родные аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко выступают за суровый приговор обвиняемому в убийстве девушке историку Олегу Сколову, но отказываются от компенсации морального вреда. Об этом сообщила РБК адвокат потерпевших Александра Бакшеева.

«Нужен максимально суровый приговор, они так и говорят», — сказала Бакшеева. Она отметила, что родным Анастасии Ещенко «неприятно, что другая сторона хочет опорочить Анастасию в глазах общественности».

Соколова задержали в ноябре прошлого года, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с женскими руками. Затем историк оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки, с которой состоял в близких отношениях. По данным следствия, Соколов несколько раз выстрелил в Ещенко, а затем расчленил тело девушки.

В марте Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Соколова по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). В конце марта суд продлил его арест на полгода, до 23 сентября.