СМИ опубликовали протокол допроса историка Соколова

Соколов на допросе рассказывает, что никогда не применял насилие к Ещенко. «Последние полгода, когда у нее были истерики по поводу семьи, были случаи, она бросалась на меня с кулаками. Иногда я терпел ее удары, а иногда отталкивал. Ни разу не ударил. Я говорил ей, зачем она так поступает и что она может спровоцировать ситуацию, что я ее ударю, потому что не смогу это терпеть, и тогда нашим отношениям будет конец. Она сама говорила, что если я ее ударю, мы расстанемся», — утверждает он.

По словам Соколова, еще с 2019 года они планировали пожениться. Летом 2019 года они подали заявление, и должны были провести свадьбу 3 октября. Однако из-за непредвиденных расходов у них не получалось провести церемонию так, как хотелось, и ее отложили.

В ночь убийства 7 ноября 2019 года они отмечали дома пятилетие знакомства при свечах и с шампанским. Но как только Соколов заговорил о своих детях, Ещенко «превратилась в совершенно чудовищное создание». «Она стала говорить бешеные проклятия, чудовищные выражения. Изящная тонкая девушка с переходом на мат-перемат, и все постоянно повторяла: «Выродки, ублюдки! Ненавижу этих выродков! Пусть сдохнут!» — сказав это, Соколов добавил, что Ещенко стала бросаться на него с кулаками.

По словам допрашиваемого, с этого момента он плохо помнит происходившее далее. После скандала Ещенко ушла, но вскоре вернулась и устроила новую сцену. На этот раз в руке у нее, по словам Соколова, был нож. «Я начал просто сходить с ума. Я бросился в маленькую комнату, я уже не знаю почему... Я знаю, что у меня там лежит обрез, я схватил этот обрез. Таким образом, я выбежал из гостиной в маленькую комнату, она располагается ближе к кухне. Ещенко А. О. в это время металась в спальне. Я схватил этот обрез, я не знаю, зачем, может, хотел испугать, может быть, я думал, что я выстрелю, и грохот выстрела... (Соколов не закончил фразу)», — гласит текст допроса.

«Я вошел в спальню, она на меня бросилась с таким диким воплем, замахнувшись ножом, что я машинально сделал жест в сторону ее головы (Соколов показывает, какой жест он сделал) и нажал на спусковой крючок», — продолжил историк и признал, что не помнит, сколько раз он выстрелил.

Соколов пояснил, что убежал из дома и гулял на набережной Мойки, потом вернулся домой и у него «разум стал включаться». «Я вытер кровь, как смог, выкинул кровавые вещи, самые сильно окровавленные. И решил, что… Это уже было утро, я не помню сколько, но уже было светло, я решил… Это уже было 8-е число [ноября]. Вытер относительно кровь, более-менее в какие-то тряпки завернул, положил тело под кровать и решил, что в следующую ночь как-то это тело можно будет вынести в Мойку», — закончил он рассказ.

Задержали Соколова 9 ноября на набережной Мойки в Санкт-Петербурге при попытке утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. В его квартире были обнаружены другие части тела убитой. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Соколова по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). Суд продлил его арест до 23 сентября. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, следующее заседание назначено на 22 июня 2020 года.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.