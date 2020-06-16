Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 14:03
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Бизнес, 17:05 Через границу Азербайджана после волнений в Дагестане перешли 155 человек Общество, 17:05 Почему службам безопасности тоже нужна цифровизация. Четыре кейса Pro, 17:02 Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля» Бизнес, 17:02 Штраф за выгул собаки на Патриарших прудах москвичу оставили в силе Общество, 17:00 Эксперты объяснили обострение конфликта между КНДР и Южной Кореей Политика, 16:55 СМИ опубликовали протокол допроса историка Соколова Общество, 16:53 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 16:52 СК завел дело после перестрелки в Назрани Общество, 16:50 «Можно ли вообще выжить» Владельцы салонов красоты — о новых условиях работы Стиль, 16:48 В Москве из-за аномальной жары выпустят штормовые предупреждения Общество, 16:46 Московская биржа запустит торги акциями компаний США до конца лета Quote, 16:42 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 16:34 Что делать, пока все только открывается: культурная онлайн-афиша Стиль, 16:32
Общество ,  
0 

СМИ опубликовали протокол допроса историка Соколова

В опубликованном протоколе допроса Олег Соколов рассказал о вечере, когда он совершил убийство своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко. По его словам, повод для конфликтов у них был один — дети Соколова
Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова
Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Протокол допроса Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, убившего свою аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года, опубликовал Telegram-канал Baza.

Подлинность текста подтвердил РБК адвокат Соколова Александр Почуев. «Текст допроса, опубликованный изданием Baza, похож на первоисточник, есть ряд несущественных отличий, но по сути 100% соответствие», — заявил юрист.

Соколов утверждает, что у него ранее не было романов со студенками СПбГУ. «Роман с Ещенко А. О. первый и единственный. Были романы с девушками, но я тогда не преподавал в СПбГУ», — уточнил подследственный. Когда они начали встречаться, Соколов был поражен умом девушки. «Она понимала некоторые исторические процессы как профессор истории, поэтому ей было со мной очень интересно, а мне было с ней», — признался историк.

Суд в Петербурге отказался отпустить историка Соколова под домашний арест
Общество
Олег Соколов

«Вначале было все абсолютно радужно и великолепно. Пока мы не жили вместе, конфликтов не было, были мелкие малозначительные ссоры», — пояснил Соколов. Повод для конфликтов у них был только один — дети Соколова. По его словам, Ещенко не приняла их и не хотела, чтобы они бывали в доме.

Соколов на допросе рассказывает, что никогда не применял насилие к Ещенко. «Последние полгода, когда у нее были истерики по поводу семьи, были случаи, она бросалась на меня с кулаками. Иногда я терпел ее удары, а иногда отталкивал. Ни разу не ударил. Я говорил ей, зачем она так поступает и что она может спровоцировать ситуацию, что я ее ударю, потому что не смогу это терпеть, и тогда нашим отношениям будет конец. Она сама говорила, что если я ее ударю, мы расстанемся», — утверждает он.

По словам Соколова, еще с 2019 года они планировали пожениться. Летом 2019 года они подали заявление, и должны были провести свадьбу 3 октября. Однако из-за непредвиденных расходов у них не получалось провести церемонию так, как хотелось, и ее отложили.

В ночь убийства 7 ноября 2019 года они отмечали дома пятилетие знакомства при свечах и с шампанским. Но как только Соколов заговорил о своих детях, Ещенко «превратилась в совершенно чудовищное создание». «Она стала говорить бешеные проклятия, чудовищные выражения. Изящная тонкая девушка с переходом на мат-перемат, и все постоянно повторяла: «Выродки, ублюдки! Ненавижу этих выродков! Пусть сдохнут!» — сказав это, Соколов добавил, что Ещенко стала бросаться на него с кулаками.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Общество
Олег Соколов

По словам допрашиваемого, с этого момента он плохо помнит происходившее далее. После скандала Ещенко ушла, но вскоре вернулась и устроила новую сцену. На этот раз в руке у нее, по словам Соколова, был нож. «Я начал просто сходить с ума. Я бросился в маленькую комнату, я уже не знаю почему... Я знаю, что у меня там лежит обрез, я схватил этот обрез. Таким образом, я выбежал из гостиной в маленькую комнату, она располагается ближе к кухне. Ещенко А. О. в это время металась в спальне. Я схватил этот обрез, я не знаю, зачем, может, хотел испугать, может быть, я думал, что я выстрелю, и грохот выстрела... (Соколов не закончил фразу)», — гласит текст допроса.

«Я вошел в спальню, она на меня бросилась с таким диким воплем, замахнувшись ножом, что я машинально сделал жест в сторону ее головы (Соколов показывает, какой жест он сделал) и нажал на спусковой крючок», — продолжил историк и признал, что не помнит, сколько раз он выстрелил.

Соколов пояснил, что убежал из дома и гулял на набережной Мойки, потом вернулся домой и у него «разум стал включаться». «Я вытер кровь, как смог, выкинул кровавые вещи, самые сильно окровавленные. И решил, что… Это уже было утро, я не помню сколько, но уже было светло, я решил… Это уже было 8-е число [ноября]. Вытер относительно кровь, более-менее в какие-то тряпки завернул, положил тело под кровать и решил, что в следующую ночь как-то это тело можно будет вынести в Мойку», — закончил он рассказ.

Задержали Соколова 9 ноября на набережной Мойки в Санкт-Петербурге при попытке утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. В его квартире были обнаружены другие части тела убитой. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Соколова по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). Суд продлил его арест до 23 сентября. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, следующее заседание назначено на 22 июня 2020 года.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов, Владислав Гордеев
Теги: убийство, Санкт-Петербург
Материалы по теме
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Общество
Новый адвокат отказался от сотрудничества с историком Соколовым
Общество
Суд в Петербурге отказался отпустить историка Соколова под домашний арест
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter