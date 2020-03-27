Суд продлил арест историка Соколова на полгода

Олег Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, до 23 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Уточняется, что Соколова обвиняют по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и убийстве (ч. 1. ст. 105 УК).

В сообщении отмечается, что суд также назначил открытое судебное заседание для рассмотрения дела по существу на 9 апреля.

По данным следствия, в ноябре прошлого года Соколов в своей квартире несколько раз выстрелил в Ещенко, с которой состоял в отношениях, из охотничьего карабина, а затем пытался утопить тело девушки в реке Мойке.

18 марта СК завершил расследования по делу, а 24 марта оно поступило в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.