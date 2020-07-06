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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили отношение мигрантов в России к ситуации с коронавирусом

Мигранты серьезнее россиян отнеслись к ситуации с COVID-19, следует из опроса экспертов РАНХиГС. Приезжие оказались лояльнее к ограничениям, лучше соблюдали самоизоляцию и чаще были готовы вызвать врача при появлении симптомов
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Мигранты серьезнее отнеслись к ситуации с коронавирусом и ограничительным мерам, чем россияне, говорится в исследовании (есть у РБК) экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

В опросе, проводившемся с 23 апреля по 19 мая в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, участвовали 2074 человека. Это мигранты из Киргизии и Узбекистана, а также местные жители.

В ходе опроса респондентам предложили оценить высказывание «Коронавирус не опаснее обычного гриппа» по шкале от нуля до трех, где три — полное согласие. Как по России, так и по Москве мигранты в большей степени, нежели местные жители, осознавали опасность COVID-19, отмечают эксперты. В среднем по стране показатель у мигрантов равнялся 1,21 и показывал, что большинство опрошенных не согласились со сравнением коронавируса с гриппом. У местных жителей показатель был выше — 1,49, что можно интерпретировать как промежуточную позицию между согласием и несогласием, пишут эксперты.

Помимо этого, мигранты оказались более лояльны к ограничениям, вводимым в рамках борьбы с эпидемией. Средняя оценка высказывания «Высшее руководство России делает все необходимое для предотвращения распространения коронавируса» у мигрантов составила 1,8 против 1,2 у россиян.

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Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Серьезнее мигранты соблюдали и режим самоизоляции. В среднем, по данным по Москве, они реже, нежели россияне, выходили на улицу. Так, ни разу не выходили встретиться с друзьями, заняться спортом или прогуляться на свежем воздухе 48% мигрантов против 42% местных жителей.

По-разному две группы ответили и на то, как они поведут себя при появлении симптомов коронавируса. Так, мигранты в этом случае чаще готовы вызвать скорую помощь или обратиться к врачу, нежели россияне, следует из данных опроса. Доля ответивших «точно вызову» в среднем по России у мигрантов составила 75 против 55% у местных жителей, по Москве — 80 против 63%.

Во время пандемии коронавируса мигрантам были предоставлены льготы. В частности, президент Владимир Путин разрешил им не платить за оформление трудового патента с 15 марта по 15 июня. В этот период не учитывались сроки пребывания мигрантов и, соответственно, не истекали сроки действия разрешительных документов. МВД, в свою очередь, в конце апреля сообщило, что не будет депортировать иностранцев в условиях пандемии.

Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России. По его словам, дефицит работников становится «реальным ограничителем» экономического роста страны. Президент отметил, что Россия нуждается в притоке мигрантов, в особенности тех, которые являются носителями русской культуры и «чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».

Авторы: Виктория Полякова, Елена Сухорукова
Теги: коронавирус, мигранты
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