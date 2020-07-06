Эксперты оценили отношение мигрантов в России к ситуации с коронавирусом

Мигранты серьезнее россиян отнеслись к ситуации с COVID-19, следует из опроса экспертов РАНХиГС. Приезжие оказались лояльнее к ограничениям, лучше соблюдали самоизоляцию и чаще были готовы вызвать врача при появлении симптомов

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Мигранты серьезнее отнеслись к ситуации с коронавирусом и ограничительным мерам, чем россияне, говорится в исследовании (есть у РБК) экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

В опросе, проводившемся с 23 апреля по 19 мая в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, участвовали 2074 человека. Это мигранты из Киргизии и Узбекистана, а также местные жители.

В ходе опроса респондентам предложили оценить высказывание «Коронавирус не опаснее обычного гриппа» по шкале от нуля до трех, где три — полное согласие. Как по России, так и по Москве мигранты в большей степени, нежели местные жители, осознавали опасность COVID-19, отмечают эксперты. В среднем по стране показатель у мигрантов равнялся 1,21 и показывал, что большинство опрошенных не согласились со сравнением коронавируса с гриппом. У местных жителей показатель был выше — 1,49, что можно интерпретировать как промежуточную позицию между согласием и несогласием, пишут эксперты.

Помимо этого, мигранты оказались более лояльны к ограничениям, вводимым в рамках борьбы с эпидемией. Средняя оценка высказывания «Высшее руководство России делает все необходимое для предотвращения распространения коронавируса» у мигрантов составила 1,8 против 1,2 у россиян.