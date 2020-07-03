Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России

По его словам, дефицит работников становится реальным ограничителем экономического роста России. Президент отметил, что страна нуждается в притоке мигрантов, в особенности тех, кто является носителем русской культуры

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С развитием экономики в России все острее становится проблема нехватки рабочих рук, в связи с этим страна нуждается в притоке квалифицированных кадров из-за границы, заявил президент Владимир Путин во время совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем», — сказал президент.

Он отметил, что Россия нуждается в притоке новых граждан, и в особенности в прибытии носителей русской культуры и русского языка, «которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».

Президент заявил об этом в ответ на сообщение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Безпалько. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются приезжие, в том числе с отказами медицинских организаций продлевать полисы до 15 июля согласно указу президента. Также, по словам Безпалько, мигрантов фактически вынуждают платить за помощь в оформлении российского гражданства.