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Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России

По его словам, дефицит работников становится реальным ограничителем экономического роста России. Президент отметил, что страна нуждается в притоке мигрантов, в особенности тех, кто является носителем русской культуры
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С развитием экономики в России все острее становится проблема нехватки рабочих рук, в связи с этим страна нуждается в притоке квалифицированных кадров из-за границы, заявил президент Владимир Путин во время совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем», — сказал президент.

Он отметил, что Россия нуждается в притоке новых граждан, и в особенности в прибытии носителей русской культуры и русского языка, «которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».

Очередь мигрантов в Петербурге за продлением разрешений. Фоторепортаж
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Президент заявил об этом в ответ на сообщение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Безпалько. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются приезжие, в том числе с отказами медицинских организаций продлевать полисы до 15 июля согласно указу президента. Также, по словам Безпалько, мигрантов фактически вынуждают платить за помощь в оформлении российского гражданства.

«Те ограничения, о которых вы сказали, на мой взгляд, являются вредными, и, безусловно, от этого надо избавляться», — отреагировал глава государства.

В октябре 2019 года вступил в силу закон, который сокращает с трех лет до одного года обязательный трудовой стаж, необходимый высококвалифицированным специалистам для получения права на гражданство России. Подать на гражданство при наличии такого стажа могут представители профессий, включенных в специальный перечень.

Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В феврале Минтруд расширил список профессий, позволяющих претендовать на упрощенное получение гражданства. В новой редакции документа числится 135 профессий (ранее было 74). В частности, в него включили несколько врачебных специальностей, ветеринарию, энтомологию, преподавательскую деятельность и журналистику.

Также в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мигрантам были предоставлены льготы. В частности, Путин своим указом разрешил им не платить за оформление трудового патента с 15 марта по 15 июня. В этот период не учитывались сроки пребывания мигрантов, и, соответственно, не истекали сроки действия разрешительных документов.

В свою очередь, МВД заявляло в конце апреля, что в условиях пандемии коронавируса не будет депортировать, выдворять или принимать решения о нежелательности нахождения на территории России иностранцев.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Владимир Путин, мигранты
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