В Boeing признались в планах исправить проблемы с 737 Max в 2020 году

В Boeing признались в планах исправить проблемы с 737 Max в 2020 году

Американская компания Boeing планировала исправить неработающую систему оповещения пилотов о неисправностях на самолете 737 Max в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, с планами концерна ознакомились члены палаты представителей США Питер ДеФацио из Орегона и Рик Ларсен из Вашингтона. Они написали запрос Boeing и Федеральному авиационному управлению страны (FAA) и спросили, почему компании потребовалось более года, чтобы сообщить о неполадках с системой.

Представитель авиационного концерна ответил, что на основе обзора безопасности компания первоначально планировала исправить датчик в 2020 году, когда она хотела поставлять новую модель Max.

«Мы потерпели неудачу в реализации AoA Disagree alert и предпринимаем шаги для решения этих проблем, чтобы они не повторялись», — сказал пресс-секретарь Гордон Джондро. Он отметил, что перед возвратом в эксплуатацию и на новых лайнерах установят стандартное оборудование.