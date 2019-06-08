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Бизнес ,  
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В Boeing признались в планах исправить проблемы с 737 Max в 2020 году

Американская компания Boeing планировала исправить неработающую систему оповещения пилотов о неисправностях на самолете 737 Max в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, с планами концерна ознакомились члены палаты представителей США Питер ДеФацио из Орегона и Рик Ларсен из Вашингтона. Они написали запрос Boeing и Федеральному авиационному управлению страны (FAA) и спросили, почему компании потребовалось более года, чтобы сообщить о неполадках с системой.

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Представитель авиационного концерна ответил, что на основе обзора безопасности компания первоначально планировала исправить датчик в 2020 году, когда она хотела поставлять новую модель Max.

«Мы потерпели неудачу в реализации AoA Disagree alert и предпринимаем шаги для решения этих проблем, чтобы они не повторялись», — сказал пресс-секретарь Гордон Джондро. Он отметил, что перед возвратом в эксплуатацию и на новых лайнерах установят стандартное оборудование.

В начале марта газета The Wall Street Journal (WSJ) узнала, что Boeing знала о проблемах с системой оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в самолетах 737 MAX за год до того, как в Индонезии потерпел крушение такой лайнер. При этом газета отмечала, что неизвестно, могла ли система предотвратить авиакатастрофу.

В начале июня FAA заявила, что компания-подрядчик поставляла Boeing дефектные направляющие планки подкрылков.

Теги: Boeing 737, неисправность
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