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СМИ узнали о подозрениях властей США из-за сборки Boeing 787 Dreamliner
Американский Минюст запросил документацию у Boeing из-за возможной некачественной сборки 787 Dreamliner на заводе в Южной Каролине, узнала The Seattle Times. Ведомство также расследует крушения Boeing 737 MAX
Boeing 787-10 Dreamliner (Фото: Mic Smith / AP)

Министерство юстиции США запросило у Boeing документы, связанные с производством самолета 787 Dreamliner в Южной Каролине, пишет The Seattle Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным газеты, документацию потребовали в связи с возможной «недоброкачественной работой» по сборке лайнеров. Один из источников издания уточнил, что повестки были вручены в начале июня нескольким сотрудникам завода в Норт-Чарлстоне, где собирают Boeing 787 Dreamliner. Он также указал, что документы запросила та же группа прокуроров, которая расследует ситуацию с Boeing 737 MAX.

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Производство Dreamliner идет на заводах в Южной Каролине и городе Эверетт (штат Вашингтон). 737 MAX собирают в Рентоне (штат Вашингтон).

Ранее более 400 пилотов присоединились к коллективному иску против Boeing. Они обвиняют компанию в сокрытии конструктивных недостатков 737 MAX и требуют «миллионных компенсаций». Истцы указали, что после приостановки полетов лайнеров этой модели они пострадали от финансовых потерь и физических расстройств.

Глобальная эксплуатация лайнеров 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, которые произошли с разницей менее чем в полгода. В конце октября у берегов Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air, жертвами катастрофы стали 189 человек. В марте упал лайнер Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Boeing 787 Dreamliner, Минюст США, документация, расследование, самолеты
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