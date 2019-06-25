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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Бизнес ,  
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Boeing разместил непоставленные самолеты на парковке для машин
Представитель Boeing пояснил, что во время паузы с поставками компания использует все свои ресурсы
Фото: Ted S. Warren / AP

Boeing решила разместить несколько непоставленных самолетов 737 MAX на парковочных местах своих сотрудников, сообщает Business Insider.

«Мы используем ресурсы компании Boeing во время паузы с доставкой 737 Max, включая наши объекты в Пьюджет-саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк», — сказал изданию представитель Boeing Пол Бергман. По его словам, это является частью плана компании по управлению материальными средствами.

На видео, опубликованном местным телеканалом Сиэтла King 5, видно, как самолеты стоят на парковке в окружении автомобилей.

Ранее Bloomberg со ссылкой на сотрудника отрасли писал, что парковка самолетов обходится в $2 тыс. в месяц за каждый лайнер.

Ранее в июне британский авиаконцерн IAG, куда входят British Airways и Iberia, стал первым за последние три месяца покупателем Boeing 737 MAX. Соглашение было подписано на авиасалоне Ле-Бурже в Париже.

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Многие страны, включая Россию, США и ЕС, приостановили эксплуатацию лайнеров этой серии после двух авиакатастроф, произошедших менее чем за полгода. В конце октября в авиакатастрофе Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии погибли 189 человек, 10 марта в Эфиопии разбился такой же самолет местной авиакомпании, жертвами крушения стали 157 человек.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Boeing, самолеты
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