Boeing разместил непоставленные самолеты на парковке для машин

Boeing разместил непоставленные самолеты на парковке для машин

Представитель Boeing пояснил, что во время паузы с поставками компания использует все свои ресурсы

Фото: Ted S. Warren / AP

Boeing решила разместить несколько непоставленных самолетов 737 MAX на парковочных местах своих сотрудников, сообщает Business Insider.

«Мы используем ресурсы компании Boeing во время паузы с доставкой 737 Max, включая наши объекты в Пьюджет-саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк», — сказал изданию представитель Boeing Пол Бергман. По его словам, это является частью плана компании по управлению материальными средствами.

На видео, опубликованном местным телеканалом Сиэтла King 5, видно, как самолеты стоят на парковке в окружении автомобилей.

Ранее Bloomberg со ссылкой на сотрудника отрасли писал, что парковка самолетов обходится в $2 тыс. в месяц за каждый лайнер.