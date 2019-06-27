Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX

Проблема, по данным агентства, задержит начало сертификационных полетов лайнеров и, как следствие, — возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию. Авиавласти США прежде обещали, что полеты этой модели одобрят уже в конце июня

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Федеральное авиационное управление (FAA) США выявило новый потенциальный риск для моделей Boeing 737 MAX, который компания должна устранить на своих самолетах прежде, чем полеты лайнеров этого семейства могут быть сертифицированы и возобновлены. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает Reuters.

Проблема, по информации собеседников агентства, была выявлена во время испытаний Boeing 737 MAX на тренажере на прошлой неделе.

Это, говорят источники Reuters, означает, что сертификационные испытательные полеты Boeing 737 MAX компания сможет проводить не раньше 8 июля. После этого на анализ результатов этих тестов у американских авиавластей уйдет еще порядка двух-трех недель. Только после этого лайнер, замечает Reuters, возможно, будет возвращен в эксплуатацию в США.

В прошлом месяце представители FAA, напоминает агентство, утверждали, что полеты 737 MAX могут быть сертифицированы уже в конце июня.