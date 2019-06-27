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Технологии и медиа ,  
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Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX
Проблема, по данным агентства, задержит начало сертификационных полетов лайнеров и, как следствие, — возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию. Авиавласти США прежде обещали, что полеты этой модели одобрят уже в конце июня
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Федеральное авиационное управление (FAA) США выявило новый потенциальный риск для моделей Boeing 737 MAX, который компания должна устранить на своих самолетах прежде, чем полеты лайнеров этого семейства могут быть сертифицированы и возобновлены. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает Reuters.

Проблема, по информации собеседников агентства, была выявлена во время испытаний Boeing 737 MAX на тренажере на прошлой неделе.

Это, говорят источники Reuters, означает, что сертификационные испытательные полеты Boeing 737 MAX компания сможет проводить не раньше 8 июля. После этого на анализ результатов этих тестов у американских авиавластей уйдет еще порядка двух-трех недель. Только после этого лайнер, замечает Reuters, возможно, будет возвращен в эксплуатацию в США.

В прошлом месяце представители FAA, напоминает агентство, утверждали, что полеты 737 MAX могут быть сертифицированы уже в конце июня.

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Чтобы лайнер был возвращен в эксплуатацию, американский производитель самолетов работает над модернизацией автоматизированного программного обеспечения, которое известно как система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Она управляет рулями на хвосте самолета и отвечает за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси). Самолету эта система необходима, так как из-за особенностей конструкции во время полета у него задирается нос. Система это корректирует на основе информации с датчиков. Прежде эксперты утверждали, что причиной крушения двух самолетов Boeing 737 MAX могла стать именно неисправность этих датчиков. В целом в результате двух аварий погибли 346 человек.

Новый риск для самолета, по информации собеседников Reuters, заключался в том, что во время одного из тестов пилотам понадобилось много времени, чтобы активировать систему триммера стабилизатора, которая используется для управления лайнером. Можно ли решить эту проблему посредством обновления программного обеспечения или же это дефект микропроцессора, пока непонятно, замечает агентство. Официально, комментируя Reuters ситуацию, в Boeing заявили, что компания «тесно сотрудничает с FAA, чтобы вернуть MAX в эксплуатацию, учитывая все требования по безопасности».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Boeing 737, эксплуатация
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