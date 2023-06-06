Минздрав назвал число жертв отравления сидром в России

Минздрав: 90 человек пострадали от отравления сидром в России, из них 29 умерли

Среди пострадавших есть дети и беременная женщина, 30 человек находятся в тяжелом состоянии. По данным Минздрава, всего от отравления сидром умерли 29 человек

Фото: СК России по Самарской области

По состоянию на вечер 6 июня общее число пострадавших от отравления сидром в российских регионах составило 90 человек, из них 29 умерли, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав.

Среди пострадавших есть четверо детей и беременная женщина. 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, четверо — в крайне тяжелом. Они проходят лечение в больницах в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии.

По данным региональных минздравов, общее число умерших в России составило 32: в Самарской области — девять человек, в Ульяновской — 20, в Нижегородской — двое, в Удмуртии — один.

О первых случаях отравления людей сидром стало известно 5 июня. По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди» в Самарской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток, Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки.

5 июня задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, его заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщает СК, в напитке, изъятом в Ульяновской области, выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. В Удмуртии изъяли партию нереализованного сидра объемом более 12,5 тыс. л., в крови пострадавших нашли метанол. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по отравлению сидром в одном производстве.